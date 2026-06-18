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Τον Οκτώβριο του 2020, μια φρικώδης υπόθεση δολοφονίας συγκλόνισε το Τέξας. Όλα ξεκίνησαν όταν η Τέιλορ Πάρκερ σταμάτησε σε έλεγχο της τροχαίας, ισχυριζόμενη ψευδώς ότι μόλις είχε γεννήσει ένα νεκρό μωρό μέσα στο αυτοκίνητό της.

Στην πραγματικότητα όμως είχε δολοφονήσει την 21χρονη έγκυο φίλη της, Ρίγκαν Σίμονς Χάνκοκ, ανοίγοντας την κοιλιά της για να αφαιρέσει το αγέννητο βρέφος, με σκοπό να το παρουσιάσει ως δικό της.

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Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η νεαρή είχε είχε υποστεί 15 μαχαιριές και 98 τομές, και το αγέννητο μωρό της είχε αφαιρεθεί από μέσα της.

Οι αστυνομικοί δεν πείστηκαν και η Πάρκερ καταδικάστηκε σε θάνατο, αποτελώντας τη νεότερη γυναίκα στο Τέξας με αυτή την ποινή, ενώ η φρικιαστική ιστορία της καταγράφεται πλέον στο ντοκιμαντέρ «Maternal Instinct» του Netflix.

Η Πάρκερ συνελήφθη και στο δικαστήριο κρίθηκε αργότερα ένοχη. Καταδικάστηκε σε θάνατο στις 9 Νοεμβρίου 2022 ενώ μέχρι σήμερα ασκεί εφέσεις.

Το χρονικό

Η Πάρκερ, η οποία είχε ήδη δύο παιδιά, μετά την τελευταία της εγκυμοσύνη αρχίζει να σκέφτεται να προχωρήσει σε στείρωση καθώς έπαθε προεκλαμψία. Δεν προλαβαίνει όμως, και το 2015, επισκέπτεται τον γιατρό της λόγω αιμορραγίας. Εκείνος διαπιστώνει ότι η Πάρκερ είχε εξωμήτρια κύηση. Υποβάλλεται σε υστερεκτομή, με αποτέλεσμα να χάσει οριστικά τη δυνατότητα να κάνει παιδιά.

Τον Ιούλιο του 2019 η Πάρκερ γνωρίζει τον κυνηγό αγριόχοιρων Γουέιντ Γκρίφιν σε ένα τοπικό ροντέο και οι δύο τους ξεκινούν μια σχέση. Εκείνη του λέει ψέματα ότι είναι κληρονόμος μιας περιουσίας αξίας 6 εκατομμυρίων δολαρίων. Τον Σεπτέμβριο του 2019, η Τζέσικα Μπρουκς προσλαμβάνει την Πάρκερ ως φωτογράφο για το γάμο της κόρης της, Ρίγκαν Χάνκοκ. Η Πάρκερ είχε επίσης απαθανατίσει με τον φωτογραφικό της φακό, τον αρραβώνα του συγκεκριμένου ζευγαριού.

Τον Ιανουάριο του 2020 η Πάρκερ λέει ψέματα στον σύντροφό της, πως είναι έγκυος. Δεν διστάζει να υποδυθεί ολόκληρη την εγκυμοσύνη, φορώντας μια ψεύτικη κοιλιά ενώ διοργανώνει μέχρι και gender reveal, δηλαδή πάρτι για την αποκάλυψη του φύλου του μωρού που υποτίθεται ότι κυοφορούσε. Σύμφωνα με το ψέμα της, επρόκειτο να γεννήσει τον Σεπτέμβριο.

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Το προσωπικό του νοσοκομείου όπου η Πάρκερ υποβλήθηκε σε υστερεκτομή δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει όταν βλέπει τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεσμεύεται από το ιατρικό απόρρητο.

Τον Μάιο του 2020, η Ρίγκαν Χάνκοκ μαθαίνει ότι είναι έγκυος. Η Πάρκερ «βλέπει» μια εξαιρετική ευκαιρία στην εγκυμοσύνη της φίλης της και άρχισε να κάνει πιο στενή παρέα μαζί της. Τον Σεπτέμβριο του 2020 και αφού η ημερομηνία του υποτιθέμενου τοκετού της είχε περάσει, η Πάρκερ λέει στον Γκρίφιν πως θα γεννήσει με πρόκληση.

Τον Οκτώβριο του 2020, η Πάρκερ παρακολουθεί ένα βίντεο για το πώς να γεννήσει ένα μωρό πρόωρα στις 35 εβδομάδες, που είναι η διάρκεια της εγκυμοσύνης της Χάνκοκ. Κατευθύνεται στο σπίτι της φίλης της όπου την σκοτώνει και της παίρνει από την κοιλιά το αγέννητο παιδί. Μέσα στο σπίτι, βρίσκεται και η 3 ετών κόρη της Ρίγκαν.

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Μετά την σύλληψή της, η Πάρκερ καταδικάστηκε σε θάνατο. Τον Μάιο του 2026, το Ανώτατο Δικαστήριο δήλωσε ότι δεν θα επανεξετάσει την υπόθεση της Πάρκερ η οποία παραμένει στη φυλακή μέχρι να οριστεί η ημερομηνία της εκτέλεσης.

Το τελευταίο γεύμα

Όπως κάθε μελλοντικός θανατοποινίτης, η Τέιλορ έπρεπε να μπορεί να επιλέξει ποιο θα είναι το τελευταίο γεύμα που θα απολαύσει. Αυτό όμως δεν πρόκειται να συμβεί. Η παράδοση αυτή καταργήθηκε στο Τέξας το 2011, χάρη στον Λόρενς Ράσελ Μπρούερ.

Πριν από την υπόθεση του Μπρούερ, επιτρεπόταν στους κρατούμενους να απολαύσουν ένα γεύμα της επιλογής τους πριν εκτελεστούν. Ο Μπρούερ, στον οποίο είχε επιβληθεί θανατική ποινή για τη δολοφονία του Τζέιμς Μπερντ Τζούνιορ με ρατσιστικό κίνητρο, εκτελέστηκε τον Σεπτέμβριο, αφού του προσφέρθηκε ένα τελευταίο γεύμα πριν από την εκτέλεσή του

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Ο 44χρονος τότε παρήγγειλε ένα ιδιαίτερα πλούσιο γεύμα, που περιλάμβανε φιλέτα κοτόπουλο, τηγανητές μπάμιες με κέτσαπ, ομελέτα με τυρί, κιμά, πιπεριές χαλαπένιο, ένα μεγάλο χάμπουργκερ με μπέικον και τυρί, φαχίτας, κρέας ψημένο στα κάρβουνα, μισό καρβέλι λευκό ψωμί, μια πίτσα με κρέας, ένα παγωτό βανίλια, ένα κομμάτι φοντάν με φυστικοβούτυρο και θρυμματισμένα φιστίκια και τρεις μπύρες.

In October 2020, Taylor Parker targeted and killed 21-year-old Reagan Simmons-Hancock, who was 35 weeks pregnant.



For nearly a year, Taylor Parker had convinced everyone around her that she was pregnant.



She wore a silicone baby bump, shared fake ultrasound images, and even… pic.twitter.com/6isqJi6QT0 — Creepy Network (@CreepyNetworkTv) June 13, 2026

Παρά το εξωφρενικό αίτημα, οι αξιωματικοί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να του ικανοποιήσουν την τελευταία του επιθυμία. Όταν όμως ο Μπρούερ αντίκρισε τα φαγητά μπροστά του, ισχυρίστηκε ότι δεν… πεινούσε. Η συμπεριφορά του εξόργισε τόσο πολύ τους αξιωματικούς του Τέξας, ώστε ο γερουσιαστής Τζον Γουίτμιρ έθεσε αμέσως τέλος στην 87χρονη παράδοση, πράγμα που σημαίνει ότι από εκείνη την ημέρα και μετά, κανένας κρατούμενος στην πτέρυγα των θανατοποινιτών του Τέξας δεν θα λάμβανε «ειδικό γεύμα». Αντ’ αυτού, οι καταδικασμένοι κρατούμενοι λαμβάνουν πλέον ό,τι υπάρχει στο μενού της καφετέριας της φυλακής εκείνη την ημέρα.

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Τι κάνει σήμερα η οικογένεια της Ρίγκαν

Μετά τη δολοφονία της Ρίγκαν Σίμονς Χάνκοκ το 2020, η οικογένειά της δίνει έναν συνεχή αγώνα για να διαχειριστεί το ανείπωτο τραύμα, επιλέγοντας να παραμείνει ενωμένη αντί να προσπαθήσει να επιστρέψει στην πρότερη «κανονικότητα».

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Ο σύζυγός της, Χόμερ Χάνκοκ, επικεντρώνεται στο μεγάλωμα της κόρης τους, Κίνλι, ενώ παράλληλα επιδίωξε δικαίωση μέσω της δικαστικής οδού. Από την πλευρά της, η αδελφή της Ρίγκαν, Έμιλι, έχει μετατρέψει το πένθος της σε δράση, προωθώντας νέα νομοθεσία για την προστασία των εγκύων και δίνοντας το όνομα της αδικοχαμένης αδελφής της στην κόρη της.

Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, όπως η αδελφή της Τζέσικα, στηρίζονται στην πίστη τους για να αντέξουν τον πόνο, βρίσκοντας παρηγοριά στο να διατηρούν ζωντανή τη μνήμη της Ρίγκαν στην καθημερινότητα της μικρής Κίνλι. Η απόφασή τους να μοιραστούν την ιστορία τους στο ντοκιμαντέρ Maternal Instinct του Netflix αποτελεί μέρος της προσπάθειάς τους να αναδείξουν τις επιπτώσεις του εγκλήματος στις ζωές τους, τιμώντας παράλληλα τη μνήμη της Ρίγκαν.

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