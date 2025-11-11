Ολοένα και εντείνονται οι πιέσεις από τις ΗΠΑ προς την Τουρκία να θέσει τέλος στις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από την Ρωσία.

Την ώρα που που η Ουάσιγκτον απλώνει το δίκτυο του LNG της σε όλους τους συμμάχους της, οι ΗΠΑ ζητούν να τερματιστεί ο ρόλος του «επιτήδειου ουδέτερου» που διαδραματίζει η Άγκυρα από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία προσπαθώντας να αποκομίσει οφέλη από όλες τις πλευρές.

Τη γραμμή αυτή επανέλαβαν οι Τζέι Ντι Βανς και Μάρκο Ρούμπιο στον Χακάν Φιντάν, κατά τη χθεσινή (10/11) τους συνάντηση. Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης «επισήμαναν το κάλεσμα του προέδρου Τραμπ προς όλους τους συμμάχους του NATO να σταματήσουν τις αγορές ρωσικής ενέργειας, ώστε να συνδράμουν στον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία».

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Τουρκία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας ρωσικού αργού πετρελαίου μετά την Κίνα και την Ινδία, ενώ εισάγει μεγάλες ποσότητες ρωσικού φυσικού αερίου. Η συνεργασία εκτείνεται και στο πεδίο της πυρηνικής ενέργειας, καθώς η υπό κατασκευή μονάδα στο Ακούγιου είναι αποτέλεσμα διακρατικής ρωσοτουρκικής συμφωνίας.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά σε διάστημα μόλις δύο μηνών που η Ουάσιγκτον ασκεί δημόσια πίεση στην Άγκυρα να διακόψει τις εισαγωγές υδρογονανθράκων από τη Ρωσία, καθώς λειτουργεί ως κόμβος παράκαμψης κυρώσεων που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση της πολεμικής μηχανής της Μόσχας. Η πρώτη ήταν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Τραμπ με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στα τέλη Σεπτεμβρίου, στον Λευκό Οίκο.