Ένας 50χρονος άνδρας και η 3 μηνών εγγονή του έχασαν τη ζωή τους μετά από μια βίαιη επίθεση σκύλων που έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης στη Τούλαχομα του Τενεσί.

Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του 14ου Δικαστικού Διαμερίσματος, το οποίο κοινοποιήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα της Τούλαχομα, στις 3 Δεκεμβρίου, περίπου στις 3:00 μ.μ., το Κέντρο Επικοινωνιών της Κομητείας Coffee έλαβε μια κλήση σχετικά με «την προφανή επίθεση από πιτ μπουλ» σε δύο άτομα.

Advertisement

Advertisement

Ο γείτονας Brian Kirby είπε στο Fox 8 News ότι επέστρεψε από τη δουλειά και «είδε μια γυναίκα στη μέση του δρόμου να ουρλιάζει». Αφού τη ρώτησε αν χρειαζόταν βοήθεια, ο Kirby είπε στο κανάλι ότι η γυναίκα έτρεξε προς το πίσω μέρος του σπιτιού και σύντομα άκουσε σειρήνες να πλησιάζουν.

Το δελτίο τύπου ανέφερε ότι το Αστυνομικό Τμήμα της Τούλαχομα έφτασε αμέσως στον τόπο του συμβάντος και «παρατήρησε τα πιτ μπουλ να κατασπαράζουν το βρέφος».

Η δήλωση που εξέδωσε το γραφείο του εισαγγελέα περιέγραψε τη σκηνή του συμβάντος ως «βάρβαρη».

⚠️ WARNING: This post describes a fatal animal attack involving an infant



James Alexander Smith, 50, and his three-month-old granddaughter have been found dead after being mauled by seven pit bulls inside their home in Tullahoma, Tennessee. Police responded to the residence… pic.twitter.com/tDYGD681ug — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 6, 2025

«Τα σκυλιά σκοτώθηκαν για να σταματήσει η επίθεση. Δυστυχώς, ήταν προφανές ότι και τα δύο θύματα είχαν πεθάνει», ανέφερε το δελτίο τύπου.

Σύμφωνα με το WOIO, που επικαλείται γείτονες, η οικογένεια είχε επτά σκυλιά που, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν εμπλακεί σε προηγούμενες επιθέσεις εναντίον ζώων στη γειτονιά. Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες των σκύλων που εμπλέκονται στην επίθεση.

Advertisement

Ο Kirby ισχυρίστηκε στο Fox 8 News ότι τα σκυλιά σκότωσαν τη γάτα του και ότι είχε την πρόθεση να υποβάλει καταγγελία στην αστυνομία μια εβδομάδα νωρίτερα.

Ωστόσο, η εισαγγελία δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του άνδρα, ο οποίος αργότερα ταυτοποιήθηκε ως ο 50χρονος James Alexander Smith, και του βρέφους, το οποίο ταυτοποιήθηκε ως η 3 μηνών εγγονή του.

Ενώ τα σκυλιά που συμμετείχαν στην επίθεση έχουν θανατωθεί, τα άλλα σκυλιά του σπιτιού τέθηκαν υπό την επιτήρηση της Υπηρεσίας Ελέγχου Ζώων της Τούλαχομα, προκειμένου να αποφασιστεί η κατάλληλη δράση που πρέπει να ληφθεί σε σχέση με αυτά.

Advertisement