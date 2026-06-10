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Η γυμνάστρια Ντενίζ Όστιν υποστηρίζει ότι η ενδυνάμωση είναι ιδιαίτερα σημαντική μετά τα 50, τόσο για γυναίκες όσο και για άνδρες, και λέει πως η ίδια νιώθει σήμερα πιο δυνατή και γεμάτη ενέργεια από ποτέ. Επισημαίνει επίσης ότι μια αποτελεσματική προπόνηση δεν χρειάζεται να είναι ούτε πολύπλοκη ούτε να διαρκεί πολύ.

Σε πρόσφατη παρουσίασή της, πρότεινε μια σύντομη ρουτίνα για χέρια και κοιλιακούς που μπορεί να γίνει εύκολα στο σπίτι με μόνο ένα ζευγάρι αλτήρες, εξηγώντας ότι στόχος είναι να δουλεύουν ταυτόχρονα διαφορετικές μυϊκές ομάδες ώστε να εξοικονομείται χρόνος.

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Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της σωστής ενεργοποίησης του κορμού από την αρχή κάθε άσκησης, προτείνοντας να διατηρείται η κοιλιά «σφιχτή» κατά την εκπνοή, σαν να στηρίζεται ο κορμός με έναν αόρατο κορσέ.

Οι ασκήσεις για χέρια και κοιλιακούς της Ντενίζ Όστιν

Άσκηση κορμού και χεριών με διαγώνιες στροφές

Η άσκηση με ανοιχτή στάση και στροφές κορμού συνδυάζει ενδυνάμωση χεριών και κοιλιακών, ενεργοποιώντας παράλληλα τον κορμό και τα πόδια.

Με τα πόδια ανοιχτά στο ύψος των ώμων και τους αλτήρες μπροστά στο στήθος, πραγματοποιείτε ελεγχόμενες διαγώνιες κινήσεις του σώματος, ανεβάζοντας τα βάρη προς τον αντίθετο ώμο και χαμηλώνοντάς τα προς το αντίθετο γόνατο, σαν κίνηση κοψίματος ξύλου. Η σωστή στάση, ο σταθερός κορμός και η ελεγχόμενη εκτέλεση είναι βασικά στοιχεία για να δουλέψει αποτελεσματικά η άσκηση.

Άρσεις χεριών με εναλλαγές για ενδυνάμωση κορμού

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Η άσκηση αυτή στοχεύει σε χέρια και κοιλιακούς, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ισορροπία και τη σταθερότητα του σώματος. Με τα πόδια ανοιχτά στο ύψος των γοφών και τους αλτήρες στα πλάγια, σηκώνετε τα χέρια έως το ύψος των ώμων, φέρνοντας εναλλάξ το ένα μπροστά και το άλλο στο πλάι ώστε να σχηματίζουν γωνία 90 μοιρών. Η εναλλαγή πλευρών ενεργοποιεί τον κορμό, καθώς οι κοιλιακοί δουλεύουν για να διατηρούν την ισορροπία κατά την κίνηση, σύμφωνα με τη Ντενίζ Όστιν.



Προβολές με άρσεις γονάτου και ενδυνάμωση χεριών



Η συγκεκριμένη άσκηση συνδυάζει πόδια, χέρια και κορμό, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη προπόνηση ισορροπίας και δύναμης. Ξεκινώντας με τα πόδια στο άνοιγμα των γοφών και τους αγκώνες λυγισμένους, κάνετε ένα βήμα πίσω σε προβολή ενώ τεντώνετε τα χέρια προς τα πίσω με τους αλτήρες. Στη συνέχεια, επιστρέφετε ανεβάζοντας το πίσω γόνατο στο ύψος των γοφών και φέρνοντας τα βάρη προς το σώμα σε σφυροειδή κάμψη. Η άσκηση ενεργοποιεί τα χέρια, τους κοιλιακούς και τους γλουτούς, ενώ ενισχύει και τον συντονισμό των κινήσεων.





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