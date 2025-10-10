Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε στρατιωτικό εργοστάσιο κατασκευής εκρηκτικών στο Τενεσί, νότια του Νάσβιλ, επιβεβαίωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χίκμαν.

Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 19 αγνοούνται μετά από έκρηξη σε στρατιωτική εταιρεία εκρηκτικών στο Τενεσί, σύμφωνα με αναφορές του CNN και άλλων μέσων ενημέρωσης την Παρασκευή, που επικαλούνται τοπικούς αξιωματούχους.

Advertisement

Advertisement

🚨 BREAKING



A massive explosion obliterated the Accurate Energetic Systems (AES) facility in Bucksnort, Tennessee, which produced and stored explosives, including bulk explosives, shaped charges, demolition kits, and specialized items for military, defense, aerospace,… pic.twitter.com/ngaopvtaI6 — American Press 🗽 (@americanspress) October 10, 2025

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε έκρηξη στο Accurate Energetic Systems στην περιοχή Μπάκσνορτ», ανέφερε το γραφείο του σερίφη. «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο και εργάζονται για την αντιμετώπιση της κατάστασης».

Αξιωματούχος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης της κομητείας Χάμφρεϊ δήλωσε ότι τουλάχιστον 19 άνθρωποι αγνοούνται και ότι πολλοί άλλοι νοσηλεύονται.

Ο σερίφης της κομητείας Χάμφρις, Κρις Ντέιβις, δήλωσε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί, ενώ επιβεβαίωσε και θανάτους. «Προσπαθούμε να σεβαστούμε τις οικογένειες. Έχουμε κάποιους αγνοούμενους και κάποιους που είναι νεκροί» είπε.

Η έκρηξη στο εργοστάσιο της Acurate Energetic Systems την Παρασκευή το πρωί συνέβη στο McEwen του Τενεσί.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, η εταιρεία παρέχει λύσεις για ενεργειακά προϊόντα που εξυπηρετούν την άμυνα, την αεροδιαστημική και την κατεδάφιση, και βρίσκεται περίπου 90 χλμ. μακριά από το πολύ πιο πυκνοκατοικημένο Νάσβιλ.

Advertisement

Ένας κάτοικος της περιοχής δήλωσε στο CBS News ότι ξύπνησαν από τον ήχο μιας δυνατής έκρηξης. Ο Gentry Stover, που ζει κοντά στην Accurate Energetic Systems, όπου συνέβη η έκρηξη, δήλωσε: «Νόμιζα ότι το σπίτι είχε καταρρεύσει με εμένα μέσα».

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

🚨#BREAKING: Dozens of people are currently unaccounted for following an catastrophic and extremely large explosion at a manufacturing plant



📌#Bucksnort | #Tennessee



At this time, numerous emergency personnel are on the scene in Bucksnort, Tennessee, after a significant and… pic.twitter.com/1XmZZRqY24 Advertisement October 10, 2025

NEW: 19 people are feared deceased after a massive explosion erupted at a bomb factory in Tennessee this morning.



According to authorities, an explosion was heard at the Accurate Energetic Systems plant, located 60 miles from Nashville.



19 employees are unaccounted for,… pic.twitter.com/i9pP1Fp0jO — Collin Rugg (@CollinRugg) October 10, 2025

Ο τηλεοπτικός σταθμός WTVF-TV του Νάσβιλ, θυγατρικός του CBS, μετέδωσε εικόνες από τα συντρίμμια που ήταν σκορπισμένα στην περιοχή, με κατεστραμμένα οχήματα σε ένα πάρκινγκ.

Το Associated Press ανέφερε ότι η έκρηξη συντάραηε σπίτια σε απόσταση χιλιομέτρων. Ο Gentry Stover, ένας κάτοικος της περιοχής, είπε στο AP ότι η έκρηξη τον ξύπνησε.

Advertisement

«Νόμιζα ότι το σπίτι είχε καταρρεύσει με εμένα μέσα», είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη. «Ζω πολύ κοντά και περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά που ξύπνησα συνειδητοποίησα ότι πρέπει να ήταν αυτό».

Σύμφωνα με την Ένωση του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των πελατών της εγκατάσταης συγκαταλέγονται το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 7:48 π.μ. τοπική ώρα και κατέστρεψε ένα από τα κτίρια της εγκατάστασης, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Advertisement

Ακολούθησαν αρκετές μικρές εκρήξεις μετά την πρώτη μεγάλη έκρηξη



Ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς, Κρις Ντέιβις, δήλωσε ότι ακολούθησαν αρκετές μικρές εκρήξεις μετά την πρώτη μεγάλη έκρηξη, σύμφωνα με το CBS News.

Advertisement

«Έχουμε μια πολύ μεγάλη έρευνα», δήλωσε. «Πιθανότατα θα μείνουμε εδώ για μερικές ημέρες».

Ένας άλλος αξιωματούχος της γειτονικής κομητείας Χίκμαν δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ότι η έκρηξη εμπόδισε τις αρχικές προσπάθειες διάσωσης.

#ÚltimaHora 🚨💥 Explosión en #Tennessee deja varios mu3rt0s.

👉 Se trata de una planta de municiones que expl0tó este viernes, dejando también decenas de desaparecidos. pic.twitter.com/eCpDOXFHNb Advertisement October 10, 2025