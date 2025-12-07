Η Ρωσία υποδέχτηκε θετικά τη νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών που παρουσίασε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τη «σε μεγάλο βαθμό σύμφωνη» με το όραμα της Μόσχας για τη διεθνή πολιτική ισορροπία. Το κείμενο, έκτασης 33 σελίδων, δημοσιοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και περιγράφει μια αναθεωρημένη προσέγγιση της Ουάσινγκτον απέναντι στην Ευρώπη, τη Ρωσία και τα ζητήματα παγκόσμιας ασφάλειας.

Η νέα στρατηγική υποστηρίζει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια βαθιά πολιτισμική κρίση, η οποία, σύμφωνα με το έγγραφο, φτάνει μέχρι τον κίνδυνο «εξάλειψης του πολιτισμού». Παράλληλα, δεν αντιμετωπίζει πλέον τη Ρωσία ως άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετατοπίζοντας το βάρος της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής σε άλλα ζητήματα, όπως η αντιμετώπιση ξένων παρεμβάσεων, ο περιορισμός της μαζικής μετανάστευσης και η αντίσταση σε αυτό που χαρακτηρίζεται ως «λογοκρισία» από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS ότι οι αλλαγές στη στρατηγική των ΗΠΑ είναι «σε μεγάλο βαθμό σύμφωνες» με τις θέσεις της Ρωσίας, χαρακτηρίζοντας το έγγραφο ως «θετικό βήμα». Παράλληλα, τόνισε ότι η Μόσχα θα συνεχίσει την ανάλυσή του πριν καταλήξει σε τελικά συμπεράσματα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο εποικοδομητικής συνεργασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την αναζήτηση μιας ειρηνικής λύσης στον πόλεμο της Ουκρανίας.



Η νέα αμερικανική στρατηγική έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αξιωματούχοι και αναλυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζουν ανησυχίες για τους πιο ήπιους τόνους απέναντι στη Ρωσία, καθώς φοβούνται ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποδυνάμωση της δυτικής στάσης απέναντι στη Μόσχα. Επιπλέον, στο κείμενο κατηγορείται η ΕΕ ότι εμποδίζει τις αμερικανικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Το έγγραφο ενθαρρύνει, επίσης, την πολιτική επιρροή στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών κρατών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη «αντίστασης στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης» και μιλώντας για «αποκατάσταση της δυτικής ταυτότητας». Παρά τις έντονες διαφωνίες, Ευρωπαίοι ηγέτες επιμένουν στη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ο βασικός στρατηγικός εταίρος της Ευρώπης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.