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Οι σερβικές Αρχές συνέλαβαν έναν 25χρονο Τούρκο υπήκοο στο αεροδρόμιο, καθώς θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της νεαρής γυναίκας.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την 28χρονη να εισέρχεται σε διαμέρισμα με τον ύποπτο, ο οποίος αργότερα εξήλθε μεταφέροντας ένα αντικείμενο καλυμμένο με σεντόνι.

Η σορός της μεταφέρθηκε στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής του Βελιγραδίου, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης παραμένουν σε εξέλιξη.

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Σοκ έχει προκαλέσει στη Σερβία η υπόθεση της 28χρονης Ρωσίδας Λιουντμίλα Τούρκοβα, η οποία εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια των διακοπών της στο Βελιγράδι και εντοπίστηκε λίγες ημέρες αργότερα νεκρή μέσα σε βαλίτσα που είχε εγκαταλειφθεί σε κανάλι της πόλης.

Για την υπόθεση οι σερβικές Αρχές συνέλαβαν έναν 25χρονο Τούρκο υπήκοο, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο «Νίκολα Τέσλα», την ώρα που φερόταν να ετοιμάζεται να αναχωρήσει από τη χώρα.

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🇷🇸🇷🇺 Serbia: Police found the dismembered remains of Russian woman Ludmila from St.Petersburg in a suitcase after a police dog discovered it in a ditch. A 25-year-old Turkish suspect was arrested at Belgrade Airport while allegedly trying to flee the country. pic.twitter.com/aO0gW23zmL — Karl 12½1/4❾¾™ (@Carolus_XII_Rex) July 31, 2026

Η εξαφάνιση μετά τη βραδινή έξοδο

Η 28χρονη, που καταγόταν από την Αγία Πετρούπολη, είχε μεταβεί στο Βελιγράδι για ολιγοήμερες διακοπές. Το βράδυ της 25ης Ιουλίου ενημέρωσε συγγενείς και φίλους ότι θα συναντούσε γνωστούς της σε νυχτερινό κέντρο της σερβικής πρωτεύουσας.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα έστειλε το τελευταίο μήνυμά της. Από εκείνη τη στιγμή δεν υπήρξε καμία άλλη επικοινωνία, ενώ όταν το κινητό της τηλέφωνο σταμάτησε να είναι ενεργό, οι οικείοι της δήλωσαν την εξαφάνισή της στις Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες.

Η σορός βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα

Έξι ημέρες αργότερα, πολίτες εντόπισαν μια βαλίτσα να επιπλέει στο κανάλι Βίζελι και ειδοποίησαν την αστυνομία. Με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, οι αστυνομικοί ανέσυραν τη βαλίτσα και διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό της βρισκόταν η σορός της 28χρονης.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής του Βελιγραδίου, όπου πραγματοποιείται νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή της.

Στο επίκεντρο των ερευνών ο 25χρονος

Οι έρευνες επικεντρώνονται στον 25χρονο Τούρκο, ο οποίος κρατείται ως βασικός ύποπτος.

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Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η δολοφονία ενδέχεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα της 26ης Ιουλίου σε διαμέρισμα που είχε μισθωθεί στη συνοικία Μπόρτσα του Βελιγραδίου.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται το υλικό από κάμερες ασφαλείας. Σε μία καταγραφή η Λιουντμίλα Τούρκοβα εμφανίζεται να κατευθύνεται προς το διαμέρισμα μαζί με τον ύποπτο. Σε μεταγενέστερο βίντεο, ο ίδιος καταγράφεται να αποχωρεί μόνος του, μεταφέροντας ένα μεγάλο αντικείμενο καλυμμένο με σεντόνι. Οι Αρχές εξετάζουν εάν πρόκειται για τη βαλίτσα μέσα στην οποία εντοπίστηκε αργότερα η σορός της.

Οι αστυνομικοί αναλύουν το οπτικό υλικό και συλλέγουν πρόσθετες μαρτυρίες και στοιχεία, προκειμένου να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τα γεγονότα.

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В Белграде обнаружено тело гражданки России



В белградском районе Падинска Скела обнаружено тело гражданки России. Его упаковали в чемодан и сбросили в канал, сообщает местное издание Novosti.



Издание Blic со ссылкой на источники пишет, что погибшая — Людмила Туркова, которая… pic.twitter.com/5JbczY8405 — ЭХО (@echofm_online) July 31, 2026

Serbian police have arrested a Turkish man after the dismembered remains of a 27-year-old Russian woman were found inside a suitcase near Belgrade, SHOT reports.



The victim, Lyudmila from St. Petersburg, was last heard from on the night of July 25, when she told relatives she… pic.twitter.com/K9eovw594g Advertisement July 31, 2026

Ποια ήταν η Λιουντμίλα Τούρκοβα

Η Λιουντμίλα Τούρκοβα καταγόταν από την Αγία Πετρούπολη και είχε εργαστεί ως μοντέλο body art, μπάρμαν και προωθήτρια εκδηλώσεων.

Στην ανακοίνωση για την εξαφάνισή της αναφερόταν ότι είχε ύψος περίπου 1,54 μέτρα, μακριά ξανθά μαλλιά και χαρακτηριστικά τατουάζ, μεταξύ των οποίων δύο φίδια στον αριστερό μηρό, ένα μεγάλο σχέδιο στο δεξί πόδι και τατουάζ ιαπωνικού στιλ στους ώμους. Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά συνέβαλαν στην ταυτοποίησή της.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τόσο στη Σερβία όσο και στη Ρωσία, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τα κίνητρα και τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.

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Ο 25χρονος παραμένει υπό κράτηση ως ύποπτος. Μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί οριστική δικαστική κρίση για την ενοχή του και η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές συλλέγουν επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία πριν από τα επόμενα στάδια της ποινικής διαδικασίας.

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Na snimku se vidi kako ona ulazi u zgradu u beogradskom naselju Borča zajedno s državljaninom Turske K. E., držeći se za ruke. https://t.co/sOHFEiHqUo — DEPO Portal (@depo_portal) July 31, 2026

Kamere snimile trenutak kada je Turčin izneo telo ubijene Ruskinje Ljudmile – Blic https://t.co/LaWDtAo3Pc Advertisement July 31, 2026

В Белграде нашли тело пропавшей россиянки, упакованной в чемодан. Подозреваемый задержан



В Белграде обнаружили тело 27-летней россиянки Людмилы Турковой, пропавшей 25 июля. Как сообщает МВД Сербии, по подозрению в убийстве задержан 25-летний гражданин Турции.



Тело женщины нашли… pic.twitter.com/1XouZ4tS9O — SOTA (@Sota_Vision) July 31, 2026