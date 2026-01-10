Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ, γνωστός για τον ρόλο του ως Ντάνι Κόναννον στη σειρά «The West Wing», αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για εγκληματική σεξουαλική επαφή με ανήλικο και μία κατηγορία για κακοποίηση παιδιού.

Σύμφωνα με ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Αλμπουκέρκι και το οποίο εξασφάλισε το περιοδικό PEOPLE την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο 68χρονος Μπάσφιλντ προέβη σε παράνομη σεξουαλική συμπεριφορά εις βάρος δύο αδελφών, ηλικίας 11 ετών, των οποίων τα στοιχεία δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα. Ένα από τα δύο παιδιά φέρεται να κατήγγειλε ότι τα περιστατικά ξεκίνησαν όταν ήταν μόλις 7 ετών.

Η έρευνα άρχισε την 1η Νοεμβρίου 2024, έπειτα από ειδοποίηση γιατρού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Νέου Μεξικού (UNMH) προς τις αρχές, σχετικά με καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης.

Κατά τη διάρκεια επικοινωνίας με τον αστυνομικό Marvin Kirk Brown, ο οποίος εξέδωσε το ένταλμα, οι γονείς των παιδιών ανέφεραν ότι οι ανήλικοι εργάζονταν ως παιδιά-ηθοποιοί και γνώρισαν τον Μπάσφιλντ στα γυρίσματα της σειράς του FOX «The Cleaning Lady», όπου εκείνος είχε ρόλο σκηνοθέτη, όπως αναφέρεται στο ένταλμα σύλληψης.

Εκπρόσωποι του FOX δεν απάντησαν άμεσα στο αίτημα του PEOPLE για κάποιο σχόλιο. Η τηλεοπτική σειρά προβαλλόταν από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Ιούνιο του 2025. Σύμφωνα με τους γονείς των παιδιών, από τη στιγμή που ο Μπάσφιλντ εντάχθηκε στην παραγωγή, φέρεται να «ήρθε πιο κοντά στα αγόρια».

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από People