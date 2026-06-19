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Πιστοί στην παράδοση των τελευταίων ετών, η Γκόλντι Χον και ο Κερτ Ράσελ επέστρεψαν στον αγαπημένο τους προορισμό: τη Σκιάθο. Το ζευγάρι, που διατηρεί εξοχική κατοικία στην περιοχή Αχλαδιές, απολαμβάνει για άλλη μια φορά την ηρεμία του νησιού.

Διακοπές χαμηλών τόνων για το ζευγάρι

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Στούντιο 4» την Παρασκευή (19.06.2026), οι δυο τους έφτασαν πριν από μερικές ώρες στο νησί με ιδιωτικό τζετ από το Μονακό, όπου ο Ράσελ βραβεύτηκε για το έργο του.

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Οι δύο ηθοποιοί επισκέπτονται τη Σκιάθο εδώ και 25 χρόνια και λατρεύουν τόσο τις παραλίες της όσο και τα εκλεκτά εδέσματα και τη φιλικότητα των κατοίκων του νησιού.

Οι κάτοικοι τους συναντούν συχνά σε βόλτες στη χώρα ή σε γεύματα δίπλα στη θάλασσα, με το διάσημο ζευγάρι να κρατά χαμηλό προφίλ και να δείχνει ιδιαίτερη αγάπη για τον τόπο και τους ανθρώπους του.