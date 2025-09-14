Μια ημέρα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ένας γνωστός του Τάιλερ Ρόμπινσον δημοσίευσε σε ομαδική συνομιλία στο Discord τις δύο θολές φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το FBI. Οι εικόνες έδειχναν έναν νεαρό, αδύνατο άνδρα με καπέλο και γυαλιά σε κλιμακοστάσιο του Utah Valley University, και ο γνωστός ζήτησε βοήθεια για ταυτοποίηση. Σύμφωνα με τους New York Times, έκανε tag το όνομα χρήστη του Τάιλερ Ρόμπινσον και έγραψε «Πού είσαι;», προσθέτοντας ένα emoji με κρανίο για να υπαινιχθεί ομοιότητα.

Ο Ρόμπινσον απάντησε σε λιγότερο από ένα λεπτό ότι ο «σωσίας» του προσπαθούσε «να τον βάλει σε μπελάδες». Άλλος χρήστης αστειεύτηκε γράφοντας «Ο Τάιλερ σκότωσε τον Τσάρλι!». Ήταν Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, γύρω στη 1 μ.μ. τοπική ώρα. Η σύλληψη του 22χρονου Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Κερκ έγινε το ίδιο βράδυ, σχεδόν 34 ώρες μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του 31χρονου συντηρητικού σχολιαστή.

Τα μηνύματα αυτά παραχωρήθηκαν στους New York Times από άτομο που γνώριζε τον Ρόμπινσον από το Λύκειο και συμμετείχε στην ίδια ομαδική συνομιλία, η οποία έχει περίπου 20 μέλη. Το άτομο ζήτησε ανωνυμία λόγω φόβου παρενόχλησης.

Η εφημερίδα επιβεβαίωσε ανεξάρτητα στοιχεία που δείχνουν ότι οι δύο είχαν γνωριστεί στο σχολείο. Το Discord δεν επιβεβαίωσε το username του Ρόμπινσον, αλλά αυτό ταιριάζει με άλλους λογαριασμούς του στο διαδίκτυο. Ο ύποπτος αναμένεται να κατηγορηθεί επίσημα την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, καθώς μέχρι το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου δεν είχε γίνει γνωστό αν είχε δικηγόρο.

Τα μηνύματα δεν δίνουν πληροφορίες για το πιθανό κίνητρο, το οποίο παραμένει θέμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ. Σε ένορκη βεβαίωση, αστυνομικός ανέφερε ότι ο Ρόμπινσον είχε πρόσφατα συζητήσει με συγγενικό του πρόσωπο για την επικείμενη εκδήλωση του Κερκ στη Γιούτα και ότι «μίλησαν για το γιατί δεν τον συμπαθούσαν».

Άτομα που τον γνώριζαν τον περιγράφουν ως πολύ ευφυή, ενημερωμένο για την επικαιρότητα, με πολλές ώρες διαδικτυακής δραστηριότητας και ενασχόλησης με βιντεοπαιχνίδια. Ήταν εγγεγραμμένος ψηφοφόρος χωρίς κομματική ένταξη και φαίνεται να μην είχε ψηφίσει ποτέ, ενώ οι γονείς του είναι Ρεπουμπλικανοί.

Όταν κάποιος στη συνομιλία πρότεινε να τον «δώσουν» για την επικήρυξη 100.000 δολαρίων του FBI, ο Ρόμπινσον απάντησε: «Μόνο αν πάρω μερίδιο». Άλλος χρήστης τον προειδοποίησε αστειευόμενος να μην πάει σύντομα σε McDonald’s, κάνοντας αναφορά σε προηγούμενη υπόθεση.

Ο Ρόμπινσον συμφώνησε και αστειεύτηκε πως πρέπει «να ξεφορτωθεί το μανιφέστο και το αντίγραφο τουφεκίου» που είχε. Σε σχόλιο ότι ο φόνος θα έφερνε την Εθνοφρουρά στη Γιούτα από τον τότε Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, εκείνος απάντησε: «Σε μια κόκκινη Πολιτεία; Μπα, ολοφάνερα ο σκοπευτής ήταν από την Καλιφόρνια».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης μπήκε νωρίτερα στον χώρο, ανέβηκε στη στέγη κτηρίου περίπου 120 μέτρα από το σημείο της ομιλίας, πυροβόλησε μία φορά χτυπώντας θανάσιμα τον Κερκ, κατέβηκε και έφυγε τρέχοντας. Ο Ρόμπινσον υπαινίχθηκε ή ομολόγησε την πράξη και, ύστερα από παρότρυνση συγγενικού προσώπου και οικογενειακού φίλου να παραδοθεί, παρέδωσε τον εαυτό του στις αρχές στη νοτιοδυτική Γιούτα, διανύοντας τουλάχιστον τρίωρη διαδρομή από το πανεπιστήμιο όπου σημειώθηκε το περιστατικό.