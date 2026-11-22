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Η έκθεση αναδεικνύει το χαρτί ως ένα ευέλικτο και πολυδιάστατο μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης που μετασχηματίζεται σε αυτόνομα εικαστικά έργα ή σύνθετες κατασκευές.

Οι δημιουργοί αξιοποιούν πληθώρα τεχνικών, όπως το κολλάζ, τη χαρτοκοπτική και την ανάγλυφη διαμόρφωση, εξερευνώντας τη σχέση μεταξύ επιφάνειας και όγκου στην ελληνική εικαστική δημιουργία.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο στο κοινό για την παρακολούθηση της έκθεσης.

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Μία ομαδική έκθεση αφιερωμένη στην τέχνη του χαρτιού με τη συμμετοχή 71 καλλιτεχνών, σε επιμέλεια Λουίζας Καραπιδάκη και Δημήτρη Σαραφιανού, φιλοξενεί ο Λόφος Art Project έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Η έκθεση «Χάρτινα Όνειρα» προσεγγίζει το χαρτί όχι απλώς ως μέσο, αλλά ως ενεργό φορέα καλλιτεχνικής σκέψης και δημιουργίας. Αναδεικνύει την ικανότητά του να μεταμορφώνεται, να αποκτά όγκο, κίνηση και παρουσία, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και το πιο απλό υλικό μπορεί να εμπεριέχει ένα απεριόριστο σύμπαν καλλιτεχνικών δυνατοτήτων.

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Οι Έλληνες καλλιτέχνες άρχισαν ήδη προπολεμικά να χρησιμοποιούν το μέσο, με πρωτοπόρο τον Άγγελο Σπαχή. Μεταπολεμικά όμως, η ευρεία χρήση του κολλάζ, των εφημερίδων και των αφισών, από καλλιτέχνες όπως ο Νίκος Σαχίνης, η Χρύσα Ρωμανού, ο Παύλος (Διονυσόπουλος), ο Γιάννης Ψυχοπαίδης, άνοιξε έναν άμεσο διάλογο ανάμεσα στην κοινωνική δυναμική και το έργο τέχνης.

Σήμερα, οι σύγχρονοι Έλληνες καλλιτέχνες χρησιμοποιούν ευρύτατα το χαρτί με κάθε δυνατή παραλλαγή τεχνικής, είτε για να ασκήσουν κριτική στην κοινωνική πραγματικότητα, είτε για να δημιουργήσουν καινούργιους κόσμους, με πρωτοπόρο τον Νίκο Αλεξίου. Όποια όμως στόχευση και αν έχουν, η εύθραυστη και λεπταίσθητη φύση του μέσου προσδίδει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα έργα τους, παραπέμποντάς μας στην τόσο εύθραυστη φύση των ονείρων μας.

Τα Χάρτινα Όνειρα είναι χάρτινα έργα, φιλοτεχνημένα στην Ελλάδα από τη δεκαετία του ‘60 έως και σήμερα, και αποκαλύπτουν την ιδιαίτερη σχέση των εικαστικών με αυτήν την εύθραυστη, συχνά παραγνωρισμένη, αλλά ταυτόχρονα τόσο οικεία ύλη.

Γιάννης Ψυχοπαίδης, Εικόνες από την Οκτάνα

Το χαρτί, με την ευαισθησία, την ευμεταβλητότητα, το ανάλαφρο βάρος και τις ανεξάντλητες εκφραστικές δυνατότητές του, έχει αποτελέσει πεδίο πειραματισμού και δημιουργικής αναζήτησης για καλλιτέχνες που διερευνούν τα όρια της υλικότητας και της μορφής.

Οι χάρτινες ύλες, με τις αμέτρητες ποιότητες, υφές και αντοχές τους, εκτείνονται από τα ταπεινά χαρτιά του μέτρου και της γραφής έως τα ειδικά χαρτιά, που διακρίνονται για την ιδιαίτερη επεξεργασία και τις εξειδικευμένες ιδιότητές τους.

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους και τις επιλογές του δημιουργού, μετασχηματίζονται σε αυτόνομα έργα ή ενσωματώνονται σε σύνθετες εικαστικές κατασκευές. Η χαρτοκολλητική, η χαρτοκοπτική, το κολλάζ, η χαρτοδιπλωτική, η δραστική επέμβαση, η ανάγλυφη διαμόρφωση και η κατασκευή τρισδιάστατων μορφών αποτελούν ορισμένες μόνο από τις τεχνικές που αξιοποιούνται, αναδεικνύοντας την πολυμορφία του υλικού.

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Αγγελική Λόη, Τα νύχια του Άλλου

Μέσα από την κοπή, την αναδίπλωση, την επικόλληση, τη χάραξη, την αποδόμηση και την επανασύνθεση, το χαρτί υπερβαίνει τον αρχικό, χρηστικό του προορισμό και αναδεικνύεται σε ένα ευέλικτο και πολυδιάστατο μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης. Η διαχρονική παρουσία της χάρτινης ύλης στην ελληνική εικαστική δημιουργία μαρτυρεί όχι μόνο την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητά της ως υλικού, αλλά και τη συνεχή ανανέωση της σχέσης των καλλιτεχνών με τις δυνατότητές της.

Kωνσταντίνος Πάτσιος, La dance de la pleine lune

Το χαρτί, ένα υλικό οικείο και καθημερινό, μετατρέπεται στα χέρια των καλλιτεχνών σε πεδίο πειραματισμού, ανακάλυψης και εικαστικής έκφρασης. Αποδεσμευμένο από τη συμβατική του χρήση ως φορέας γραφής και εικόνας, αποκτά νέες διαστάσεις και αναδεικνύει τις απεριόριστες δυνατότητες της υλικότητάς του.

Μέσα από διπλώσεις, κοπές, πτυχώσεις, στρωματώσεις, συγκολλήσεις και συνδυασμούς διαφορετικών ποιοτήτων και υφών, οι καλλιτέχνες διερευνούν τη σχέση ανάμεσα στην επιφάνεια και τον όγκο, το επίπεδο και το τρισδιάστατο, την ευθραυστότητα και την αντοχή.

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Το χαρτί διπλώνεται, κάμπτεται, συσσωρεύεται, διαμορφώνεται και μετασχηματίζεται, αποκτώντας γλυπτική υπόσταση και δημιουργώντας μορφές που ισορροπούν ανάμεσα στην ακρίβεια της κατασκευής και την ελευθερία της χειρονομίας. Οι χάρτινες επιφάνειες μετατρέπονται σε ανοιχτό πεδίο διερεύνησης, όπου η επανάληψη, η σύνθεση, η αποδόμηση και η ανασύνθεση γεννούν νέες μορφές και απρόσμενες χωρικές σχέσεις.

Κωνσταντίνα Συλίκου, Κόκκινη γραμμή

Όπως το χαρτί, έτσι και το όνειρο, φέρνοντας μέσα του τα υλικά του πραγματικού, διπλώνεται και ξεδιπλώνεται, μετατοπίζοντας τα όρια και αποκαλύπτοντας νέες πραγματικότητες, νέους κόσμους, που φέρνουν βέβαια μέσα τους την ύλη και τις δυνατότητες του παρόντος. Ακολουθώντας τα βήματα των καλλιτεχνών του χαρτιού, αυτό που πιθανόν ανακαλύπτουμε είναι ότι τα όνειρά μας ίσως να είναι χάρτινα, παραμένουν όμως ονειρικά και απολύτως αναγκαία για τη ζωή μας.

Μαριγώ Κάσση, Ξαπλωμένη γυναίκα

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες (αλφαβητικά): Νίκος Αλεξίου, Δημήτρης Αληθεινός, Αννίτα Αργυροηλιοπούλου, Πέννυ Γκέκα, Γεωργία Γκρεμούτη, Μαρία Γρηγορίου, Αλεξάνδρα Δαμιράλη, Χαράλαμπος Δαραδήμος, Παύλος (Διονυσόπουλος), Δημήτρης Εφέογλου, Κατερίνα Ζαχαροπούλου, Λάζαρος Ζήκος, Πέτρος Ζουμπουλάκης, Mαρία Ζυγομαλά, Κατερίνα Κασσαβέτη, Μαριγώ Κάσση, Δημήτρης Κατσούδας, Ζωή Κεραμέα, Μαρία Κομπατσιάρη, Βασιλική Κουρουπάκη, Πελαγία Κυριαζή, Σοφία Κυριακού, Αγγελική Λόη, Γιώργος Μανσόλας, Ναταλία Μελά, Χριστίνα Μήτρεντσε, Nίκος Μικρούλης, Κυριάκος Μορταράκος, Φιόνα Μουζακίτη, Εύα Μπέη, Μαρίνα Μπόμπου, Ισμήνη Μπονάτσου, Βάλλυ Νομίδου, Σταυρούλα Πανάγου-Παπαδάκη, Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Παπακαρμέζης, Ελένη Παπανικολάου, Ρένα Παπασπύρου, Κωνσταντίνος Πάτσιος, Κική Περιβολάρη, Νίκος Ποδιάς, Σπυριδούλα Πολίτη, Χρύσα Ρωμανού, Πάνος Σαραφιανός, Νίκος Σαχίνης, Βαρβάρα Σπυρούλη, Κωνσταντίνα Συλίκου, Στρατής Ταυλαρίδης, Βίκυ Τσαλαματά, Κώστας Τσώλης, Δήμητρα Χανιώτη, Μαίρη Χατζηνικολή, Κατερίνα Χριστοφορίδη, Γιάννης Ψυχοπαίδης, Stephen Frick, Christina Pancess (Παναγοπούλου), Art 25 (Κυριάκος Μακρής, Μαρίνα Μπόμπου, Βασιλική Σαγκιώτη), Art for Earth 22 (Θεονύμφη Γεμιστού, Άννα Δενεσίδου, Κατερίνα Καλιτσουνάκη, Ειρήνη Καλογερή, Σοφία Κολλάρα, Μυρσίνη Κουτλή, Χαρά Μπογιατζή, Βασιλική Μυλωνά, Μαρία Μυλωνά, Φωτεινή Μωραΐτη, Χρύσα Σκορδάκη), Red boat projects (Βασιλική Μυλωνά, Βιβή Περισυνάκη, Χρύσα Σκορδάκη), καθώς και τα Εργαστήρια Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. (ΠΡΩΗΝ Ψ.Ν.Α. ΔΑΦΝΙ)

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Η έκθεση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και συνοδεύεται από δίγλωσσο κατάλογο.

Info

Λόφος Art Project, Βελβενδού 39 Κυψέλη

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Διάρκεια: Έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

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Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 6-9μμ εκτός Δευτέρας. Είσοδος ελεύθερη



