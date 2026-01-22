«Δεν θα ανεχτούμε καμία παραβίαση. Αυτό το πρωί, το γαλλικό ναυτικό επιβιβάστηκε σε πετρελαιοφόρο δεξαμενοπλοιο που προερχόταν από τη Ρωσία, που υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και ήταν ύποπτο πως έπλεε υπό ψευδή σημαία. Η επιχείρηση διεξήχθη στην ανοιχτή θάλασσα στη Μεσόγειο, με την υποστήριξη αρκετών συμμάχων μας. Διεξήχθη σε αυστηρή συμμόρφωση στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Έχει αρχίσει δικαστική έρευνα. Το πλοίο έχει εκτραπεί. Είμαστε αποφασισμένοι να τηρήσουμε το διεθνές δίκαιο και να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική επιβολή των κυρώσεων. Οι δραστηριότητες του “σκιώδους στόλου” συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του επιθετικού πολέμου εναντίον της Ουκρανίας» αναφέρεται σε ανάρτηση του Γάλλου προέδρου.

Το γαλλικό ναυτικό κατέλαβε τάνκερ από τη Ρωσία στη Μεσόγειο

To γαλλικό ναυτικό κατέλαβε τάνκερ από τη Ρωσία στη Μεσόγειο, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

