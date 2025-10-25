Επί δύο μήνες οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική- περιλαμβανομένων πολεμικών πλοίων, μαχητικών, πεζοναυτών και του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο– σε κάτι που εκλαμβάνεται ως η μεγαλύτερη ανάπτυξη δυνάμεων στην περιοχή, στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Στρατηγικά βομβαρδιστικά έχουν πραγματοποιήσει ασκήσεις επίθεσης στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας, ενώ, όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα του BBC, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει δώσει εντολή για δραστηριοποίηση της CIA στη χώρα. Οι ΗΠΑ λένε πως έχουν σκοτώσει δεκάδες άτομα σε επιθέσεις σε μικρά σκάφη από τη Βενεζουέλα, που υποστηρίζουν ότι μετέφεραν ναρκωτικά και «ναρκο-τρομοκράτες».

Advertisement

Advertisement

Οι ΗΠΑ παρουσιάζουν τις κινήσεις τους ως μέρος του πολέμου κατά των ναρκωτικών, ωστόσο κάποιοι θεωρούν ότι απώτερος στόχος είναι η αλλαγή καθεστώτος: «Αυτό έχει να κάνει με την αλλαγή καθεστώτος. Πιθανότατα δεν θα εισβάλουν, η ελπίδα είναι πως αυτό έχει να κάνει με την αποστολή σήματος» λέει ο Dr. Κρίστοφερ Σαμπατίνι, συνεργάτης του Chatham House. Όπως υποστηρίζει, η συγκέντρωση δυνάμεων είναι μια επίδειξη δύναμης με σκοπό τον εκφοβισμό των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας και του εσώτερου κύκλου του προέδρου Μαδούρο, ώστε να κάνουν κίνηση εναντίον του.

Η αμερικανική κυβέρνηση, ειδικά ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, δεν κρύβουν ότι θα ήθελαν να δουν τον Μαδούρο να ανατρέπεται. Νωρίτερα φέτος ο Ρούμπιο είπε στο Fox News ότι ο Μαδούρο ήταν ένας «απαίσιος δικτάτορας» και, ερωτηθείς για το αν απαιτούσε να απομακρυνθεί ο Μαδούρο, πρόσθεσε «θα δουλέψουμε πάνω σε αυτή την πολιτική». Ωστόσο ακόμα και έτσι είναι δύσκολο να ζητηθεί αλλαγή καθεστώτος με τη στήριξη του στρατού- κάτι που μέλη της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας επιθυμούν. Σημειώνεται πως οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν τον Μαδούρο ως πρόεδρο της Βενεζουέλας, καθώς δεν θεωρούν τις εκλογές του 2024 «καθαρές». Οι ΗΠΑ έχουν επίσης αυξήσει την αμοιβή για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψη του Μαδούρο στα 50 εκατ. δολάρια, αλλά δεν έχουν προκύψει αποστασίες λόγω αυτού.

Ο Χοσέ Ιγκνάσιο Χερνάντες, καθηγητής Νομικής και συνεργάτης του think tank CSIS, λέει πως τα 50 εκατ. δολάρια «δεν είναι κάτι» για τις ελίτ της Βενεζουέλας, καθώς κερδίζουν πολλά χάρη στη διαφθορά στην πετρελαιοπαργωγό χώρα.

Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας θα ήταν «κλειδί» σε οποιαδήποτε αλλαγή καθεστώτος, μα για να στραφούν εναντίον του θα χρειάζονταν δεσμεύσεις για ασυλία.

Ο Τραμπ έχει πει ότι είναι πόλεμος κατά του εμπορίου ναρκωτικών και ότι σκάφος που χτυπήθηκε στις 16 Οκτωβρίου ήταν κυρίως φορτωμένο με φεντανύλη. Ωστόσο αυτή παράγεται κυρίως στο Μεξικό και μπαίνει στις ΗΠΑ από τα χερσαία σύνορα. «Δεν έχει να κάνει με τα ναρκωτικά…μα έχει υιοθετήσει τη ρητορική της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας για το πώς δεν είναι απλώς δικτατορία, μα εγκληματικό καθεστώς» λέει ο Σαμπατίνι. Η Βενεζουέλα δεν παράγει μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης- αυτή έρχεται κυρίως από Κολομβία, Περού και Βολιβία. Κάποια περνά από τη Βενεζουέλα.

Όσον αφορά στη CIA, ερωτηθείς για το αν δόθηκε εντολή για εξουδετέρωση του Μαδούρο στη CIA, ο Τραμπ είπε πως θα ήταν «γελοίο» να απαντήσει, προσθέτοντας πως ο ΗΠΑ «κοιτούν στην ξηρά τώρα», αναφερόμενος σε πιθανές επιχειρήσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας. Σημειώνεται πάντως πως η CIA αντιμετωπίζεται με πολύ μεγάλη καχυποψία στη Λατινική Αμερική λόγω του Ψυχρού Πολέμου.

Ο Νεντ Πράις, βοηθός στον αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στον ΟΗΕ και πρώην αναλυτής της CIA και σύμβουλος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, είπε ότι οι συγκαλυμμένες ενέργειες της CIA θα μπορούσαν να πάρουν «πολλές μορφές…επιχειρήσεις πληροφοριών, σαμποτάζ, χρηματοδότησης των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Μπορεί να φτάσει μέχρι την ανατροπή ενός καθεστώτος. Υπάρχουν πολλές επιλογές μεταξύ “low end” και “high end” επιλογών».