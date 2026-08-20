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Η μητέρα του, Λίζα Χέιντεν-Τζόνσον, καταδικάστηκε το 2010 για κακοποίηση παιδιού, αφού αποκαλύφθηκε ότι χειραγωγούσε ιατρικές εξετάσεις και επέβαλλε στον γιο της αχρείαστες θεραπείες.

Σήμερα, ο 25χρονος Μάθιου φέρει ακόμη τα σωματικά σημάδια των επεμβάσεων, έχοντας υποβληθεί στο παρελθόν σε εκατοντάδες ιατρικές επισκέψεις και εννέα γενικές αναισθησίες.

Ο ίδιος εκφράζει απογοήτευση για την καθυστέρηση των Αρχών να αποκαλύψουν την κακοποίηση, ενώ η ιστορία του αναδεικνύει τις συνέπειες της διαταραχής που παλαιότερα ήταν γνωστή ως σύνδρομο Μινχάουζεν διά αντιπροσώπου.

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Τα σωματικά σημάδια από τις περιττές ιατρικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ως παιδί εξακολουθεί να φέρει ο Μάθιου Χέιντεν-Τζόνσον, ο γιος της γυναίκας που τα βρετανικά μέσα είχαν χαρακτηρίσει ως την «πιο κακιά μητέρα της Βρετανίας».

Από την ηλικία των τεσσάρων ετών, ο Μάθιου υποχρεώθηκε να κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο και να ακολουθεί θεραπείες για σοβαρές ασθένειες που, όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, δεν είχε ποτέ. Η μητέρα του, Λίζα Χέιντεν-Τζόνσον, είχε δημιουργήσει μια ολόκληρη ιστορία γύρω από την υποτιθέμενη εύθραυστη υγεία του γιου της, παρουσιάζοντάς τον ως «το πιο άρρωστο παιδί της Βρετανίας».

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Χρόνια αργότερα αποκαλύφθηκε ότι οι ασθένειες που υποστήριζε πως αντιμετώπιζε ο Μάθιου, μεταξύ των οποίων κυστική ίνωση, εγκεφαλική παράλυση, διαβήτης και τροφικές αλλεργίες, ήταν επινοημένες. Στόχος της, σύμφωνα με την υπόθεση, ήταν να εξασφαλίσει δημοσιότητα, χρήματα, δωρεές και άλλα οφέλη μέσα από την εικόνα του βαριά άρρωστου παιδιού.

Σήμερα, στα 25 του χρόνια, ο Μάθιου μιλά αναλυτικά για την περιπέτεια που σημάδεψε την παιδική του ηλικία και τις συνέπειες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει.

Μιλώντας στην εκπομπή «This Morning» του ITV, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην τοποθέτηση σωλήνα σίτισης, μια επέμβαση που πραγματοποιήθηκε υπό γενική αναισθησία.

«Η τοποθέτηση του σωλήνα σίτισης ήταν μια επέμβαση που έπρεπε να κάνω υπό γενική αναισθησία», είπε, εξηγώντας ότι χρειάστηκε να χειρουργηθεί για την τοποθέτησή του και αργότερα να υποβληθεί σε νέα διαδικασία για την αφαίρεσή του. Τα σημάδια από την επέμβαση παραμένουν μέχρι σήμερα.

Ο ίδιος περιέγραψε μια παιδική ηλικία που πέρασε υπό διαρκή ιατρική παρακολούθηση, χωρίς να υπάρχει πραγματική ανάγκη για πολλές από τις παρεμβάσεις που έγιναν. Συνολικά, υποβλήθηκε σε 325 ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, ενώ χρειάστηκε να υποβληθεί σε εννέα γενικές αναισθησίες.

Η συσκευή που αποκάλυψε τη χειραγώγηση

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν επαγγελματίες υγείας και άνθρωποι από το σχολικό περιβάλλον του Μάθιου εξέφρασαν ανησυχίες στις Αρχές.

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Καθοριστικό ρόλο έπαιξε μια ειδική συσκευή μέτρησης των επιπέδων γλυκόζης. Οι γιατροί ενημέρωσαν τη Χέιντεν-Τζόνσον ότι η συσκευή ήταν δήθεν ελαττωματική και της έστειλαν μια καινούργια, στην οποία είχαν τοποθετήσει μηχανισμό παρακολούθησης των μετρήσεων.

Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι η μητέρα επαναλάμβανε τις μετρήσεις μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη που μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς της σχετικά με τον διαβήτη του γιου της.

«Η ένδειξη που έδειχνε την ασθένεια ήταν αυτή που είχε χρησιμοποιήσει, όχι αυτές που ήταν πιθανώς οι πραγματικές. Έδειξε τη χειραγώγηση των μηχανημάτων», εξήγησε ο Μάθιου.

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Η αποκάλυψη αυτή αποτέλεσε ένα από τα σημαντικά στοιχεία που οδήγησαν στην κατάρρευση της ιστορίας που είχε δημιουργήσει η μητέρα του γύρω από την υγεία του.

Από τη δημοσιότητα στη φυλακή

Για χρόνια, η Λίζα Χέιντεν-Τζόνσον είχε καταφέρει να παρουσιάσει τον γιο της ως ένα παιδί που έδινε καθημερινά μάχη με σοβαρές ασθένειες. Τον έβαζε να κυκλοφορεί με φιάλες οξυγόνου, ενώ το δωμάτιό του ήταν γεμάτο με ιατρικό εξοπλισμό.

Η ιστορία είχε προσελκύσει σημαντική δημοσιότητα και ο Μάθιου είχε βρεθεί ακόμη και σε συναντήσεις με γνωστά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων η βασίλισσα Καμίλα, ο πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ και ο τηλεοπτικός παραγωγός Σάιμον Κάουελ.

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Η οικογένεια είχε λάβει δωρεάν εισιτήρια, δωρεές χιλιάδων λιρών, παροχές και ταξίδια, ενώ η μητέρα του είχε φτάσει στο σημείο να διεκδικήσει για τον γιο της ακόμη και εθνικό βραβείο θάρρους.

Ωστόσο, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις Αρχές αποκάλυψαν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

Σε βίντεο από οικογενειακές διακοπές, ο Μάθιου εμφανιζόταν να τρέχει, να κολυμπά και να τρώει κανονικά. Οι εικόνες αυτές ερχόντουσαν σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα του βαριά άρρωστου παιδιού που είχε παρουσιάσει η μητέρα του.

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Το 2010, η Χέιντεν-Τζόνσον καταδικάστηκε από δικαστήριο του Έξετερ σε τρία χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση για κακοποίηση παιδιού και παρακώλυση της δικαιοσύνης.

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Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο δικαστής την είχε χαρακτηρίσει «σκληρή, χειριστική, διεστραμμένη, διαταραγμένη και αξιολύπητη».

«Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση»

Σήμερα, ο Μάθιου έχει διακόψει τη σχέση του με τη μητέρα του. Όπως εξήγησε, η απόφασή του επηρεάστηκε σημαντικά και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την αδελφή του, Λόρα.

Μιλώντας για όσα συνέβησαν, ανέφερε ότι αισθάνεται περισσότερο απογοήτευση παρά οργή, κυρίως επειδή θεωρεί πως η αλήθεια θα μπορούσε να είχε αποκαλυφθεί πολύ νωρίτερα.

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«Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση για τον χρόνο που χρειάστηκε μέχρι να αποκαλυφθεί τι συνέβαινε», είπε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είχε εντοπιστεί σε πολύ μικρότερη ηλικία.

Η ιστορία του παρουσιάζεται στο νέο ντοκιμαντέρ του Channel 4, «Love You To Death», το οποίο εξετάζει την υπόθεση της οικογένειας και τη μακροχρόνια κακοποίηση που υπέστη ο Μάθιου.

Η υπόθεση της Λίζα Χέιντεν-Τζόνσον έχει συνδεθεί με το Factitious Disorder Imposed on Another, γνωστό παλαιότερα ως «Σύνδρομο Μινχάουζεν διά αντιπροσώπου». Πρόκειται για μια κατάσταση κατά την οποία ένας γονέας ή φροντιστής κατασκευάζει, υπερβάλλει ή προκαλεί συμπτώματα ασθένειας σε ένα παιδί, με αποτέλεσμα το παιδί να υποβάλλεται σε ιατρικές διαδικασίες που δεν χρειάζεται.

Για τον Μάθιου, όμως, η υπόθεση δεν αποτελεί απλώς μια παλιά ιστορία. Τα σημάδια από τις επεμβάσεις παραμένουν πάνω στο σώμα του, θυμίζοντάς του μια παιδική ηλικία που πέρασε μέσα σε νοσοκομεία, εξετάσεις και θεραπείες για ασθένειες που στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν.