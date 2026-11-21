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Ο πατέρας περιέγραψε τις δυσχερείς συνθήκες κράτησής του από τις τοπικές αρχές, καταγγέλλοντας την έλλειψη νομικής εκπροσώπησης και επικοινωνίας με την οικογένειά του.

Μετά την παραδοχή ενοχής για πρόκληση θανάτου από αμέλεια, το δικαστήριο επέβαλε στον 37χρονο χρηματικό πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ.

Ο Φόστερ ζητά πλέον την τοποθέτηση προειδοποιητικής σήμανσης στο συγκεκριμένο παράθυρο, υποστηρίζοντας ότι παραμένει επικίνδυνο για τους επόμενους επισκέπτες του ξενοδοχείου.

Οι κυπριακές αρχές δηλώνουν πως επανεξετάζουν την υπόθεση, ενώ η διεύθυνση του ξενοδοχείου ισχυρίζεται ότι τηρούνται όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας.

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Τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο του δίχρονου γιου του, που έπεσε από παράθυρο ξενοδοχείου στη Χλώρακα της Πάφου, ο Βρετανός Τζος Φόστερ μιλά για πρώτη φορά δημόσια. Σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, ο 37χρονος περιγράφει τι έγινε εκείνο το απόγευμα του Ιουλίου και πώς τον μεταχειρίστηκαν οι κυπριακές αρχές τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα ζητά να τοποθετηθεί προειδοποιητική σήμανση στο σημείο.

«Θα κουβαλώ αυτό το βάρος σε όλη μου τη ζωή. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί», λέει ο πατέρας, που έχει πλέον επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

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Λίγες ώρες μετά την άφιξη

Η τραγωδία έγινε στις 12 Ιουλίου, λίγες μόλις ώρες αφότου η οικογένεια έφτασε στο ξενοδοχείο για τις διακοπές της. Ο Τζος, ο γιος του και ο πεθερός του περίμεναν τον ανελκυστήρα στον τέταρτο όροφο για να κατέβουν να φάνε. Τότε ο μικρός ζήτησε να δει την πισίνα όπου είχε παίξει νωρίτερα.

Ο πατέρας τον σήκωσε στο περβάζι επειδή πίστευε ότι το συρόμενο παράθυρο ήταν κλειστό. Το παιδί όμως του γλίστρησε από τα χέρια και έπεσε από ύψος περίπου δέκα μέτρων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όταν το παράθυρο είναι ανοιχτό τα δύο τζάμια επικαλύπτονται, κι έτσι είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς με την πρώτη ματιά ότι είναι ανοιχτό.

«Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να φτάσω κοντά του», λέει με τρεμάμενη φωνή ο Τζος, που έτρεξε αμέσως κάτω. «Τον σήκωσα. Τον κράτησα στην αγκαλιά μου και ούρλιαξα.» Η σύζυγός του άκουσε τις φωνές του και έτρεξε στο σημείο. Πήρε το παιδί στην αγκαλιά της και του τραγούδησε ένα νανούρισμα. Λίγο αργότερα ο μικρός ξεψύχησε.

‘I’ll have this burden for ever’: Devastated father JOSH FOSTER breaks his silence on the split second his son slipped from his arms and fell to his death from an open hotel window in Cyprus https://t.co/EEtkS398hg — Daily Mail (@DailyMail) November 21, 2026

Ξυπόλυτος στο κελί, χωρίς δικηγόρο στο δικαστήριο

Ο Τζος συνελήφθη το ίδιο βράδυ. Όπως λέει, όταν ζήτησε δικηγόρο, αστυνομικοί τον ρώτησαν γιατί τον χρειαζόταν και αν τους εμπιστευόταν. Ο ίδιος διαφώνησε επίσης με μια διατύπωση στην κατάθεσή του, που άφηνε να εννοηθεί ότι κουνούσε το παιδί πέρα δώθε.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, γύρω στις τρεις τα ξημερώματα μεταφέρθηκε στον αστυνομικό σταθμό Πάφου και τον έβαλαν σε κελί μαζί με άλλον κρατούμενο. Είχε χάσει τα σανδάλια του και κοιμήθηκε ξυπόλυτος στο πάτωμα. Στις εννέα το επόμενο πρωί οδηγήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Φορούσε πουκάμισο, παντελόνι και παπούτσια που του είχε δανείσει ο συγκρατούμενός του, και δεν είχε δίπλα του ούτε δικηγόρο ούτε συγγενή.

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Την ίδια ώρα, η σύζυγός του είχε κληθεί στη Λευκωσία για να αναγνωρίσει τη σορό του γιου τους. Δεν γνώριζε ότι ο σύζυγός της είχε ήδη οδηγηθεί στο δικαστήριο. Το έμαθε αργότερα από τη βρετανική Ύπατη Αρμοστεία, με την οποία είχε επικοινωνήσει η αστυνομία.

Ο 37χρονος έμεινε υπό κράτηση οκτώ ημέρες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι κυπριακές αρχές απέρριψαν το αίτημά του να δει την πεντάχρονη κόρη του. Έτσι, το ζευγάρι αναγκάστηκε να της πει για τον θάνατο του αδελφού της μέσω βιντεοκλήσης.

Από την κατηγορία στο πρόστιμο

Στις 21 Ιουλίου του απαγγέλθηκε η κατηγορία της πρόκλησης θανάτου με απερίσκεπτη, αστόχαστη ή επικίνδυνη πράξη. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 30.000 ευρώ και με όρο να μην εγκαταλείψει τη χώρα. Ο όρος ήρθη προσωρινά στις 5 Αυγούστου, ώστε να μπορέσει να παραστεί στην κηδεία του γιου του στη Βρετανία.

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Επέστρεψε στην Κύπρο στις 14 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες μετά την ημέρα που ο μικρός θα έκλεινε τα τρία του χρόνια. Ο Γενικός Εισαγγελέας απέρριψε το αίτημα να τερματιστεί η δίωξη. Στο κατηγορητήριο πάντως διευκρινιζόταν ότι η πράξη έγινε χωρίς πρόθεση και δεν συνιστούσε υπαίτια αμέλεια.

Στις 16 Οκτωβρίου ο Τζος παραδέχτηκε την ενοχή του ενώπιον του δικαστηρίου. Η δικαστής Φρόσω Χριστοδουλίδου του επέβαλε πρόστιμο 3.000 ευρώ και τον άφησε ελεύθερο.

Τι απαντούν αρχές, ταξιδιωτικός οργανισμός και ξενοδοχείο

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε στη Daily Mail ότι στήριξε τον Τζος. Για τα παράπονά του σχετικά με τη μεταχείριση από τις κυπριακές αρχές, το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα απάντησε ότι δεν έχει λάβει καμία καταγγελία. Η αστυνομία ανέφερε ότι η υπόθεση «επανεξετάζεται προσεκτικά».

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Η Jet2holidays, μέσω της οποίας είχαν κλειστεί οι διακοπές, υποστηρίζει ότι παρείχε «πλήρη στήριξη» στην οικογένεια, μεταξύ άλλων με τη μεταφορά της σε άλλο κατάλυμα. Εκπρόσωπος του ξενοδοχείου δήλωσε ότι τα παράθυρα πληρούν τους κανονισμούς ασφαλείας. Πρόσθεσε ότι η διεύθυνση εξέφρασε προσωπικά τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια.

«Το παράθυρο παραμένει ανοιχτό»

Η Daily Mail σημειώνει ότι εβδομάδες μετά την τραγωδία είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες όπου το παράθυρο φαινόταν ανοιχτό. Σύμφωνα με τον Τζος, στο σημείο εξακολουθεί να μην υπάρχει καμία προειδοποιητική πινακίδα.

«Από όλη αυτή την ιστορία, εκείνο που με εξοργίζει περισσότερο είναι ότι το παράθυρο παραμένει ανοιχτό», λέει.

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