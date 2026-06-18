Σάλος με την αποφυλάκιση της γυναίκας που δολοφόνησε εν ψυχρώ νεόνυμφη σε φαρμακείο - Φωτό από Χ

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Μια γυναίκα με σχιζοφρένεια, η οποία είχε μαχαιρώσει μέχρι θανάτου μια νεόνυμφη στο Τορόντο, αφέθηκε ελεύθερη από το δικαστήριο, αφού κρίθηκε ότι δεν αποτελεί πλέον απειλή έχει δεσμευτεί να κάνει «ό,τι είναι δυνατόν για να γίνει καλά», όπως μετέδωσε το CBC.

Αποφυλακίστηκε γυναίκα που είχε σκοτώσει εν ψυχρώ μία νεόνυμφη

Πριν από περισσότερα από 10 χρόνια, η Μπισεσάρ, η οποία εργαζόταν ως χρηματοοικονομική σύμβουλος δολοφόνησε την 28χρονη και τράπηκε σε φυγή αμέσως, αλλά συνελήφθη αργότερα από την αστυνομία του Τορόντο.

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«Αν και η τραγωδία δεν μπορεί να αναιρεθεί και θα είναι πάντα στη σκέψη μας, η κ. Μπισεσάρ δεν αποτελεί πλέον σημαντική απειλή για την ασφάλεια του κοινού και ο νόμος επιβάλλει την απόλυτη απαλλαγή», ανέφερε το συμβούλιο στην απόφασή του αυτόν τον μήνα.

«Η προσήλωση της κ. Μπισεσάρ στην τρέχουσα κατάσταση της υγείας της συνέβαλε ουσιαστικά σε αυτό το αποτέλεσμα. Το συμβούλιο αναγνωρίζει τις προσπάθειες που κατέβαλε η κ. Μπισεσάρ για την ανάρρωσή της και της εύχεται καλή τύχη στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής της».

Schizophrenic woman who fatally stabbed newlywed in Toronto drug store is shockingly released:' No longer poses threat' https://t.co/JnCiGjaz3j pic.twitter.com/AtdNYQN3Bf — New York Post (@nypost) June 18, 2026

Όπως μεταδίδει το New York Post, η Μπισεσάρ, η οποία πάσχει από σχιζοφρένεια, κρίθηκε ότι δεν είχε ποινική ευθύνη για τη δολοφονία της Junor κατά τη διάρκεια μιας μονοήμερης δίκης τον Νοέμβριο του 2018. Ψυχίατρος κατέθεσε ότι η Μπισεσάρ έπασχε από αθεράπευτη σχιζοφρένεια και βρισκόταν σε κατάσταση ψυχωτικού επεισοδίου όταν επιτέθηκε στο θύμα της.

«Έχω πειστεί με βάση την ισορροπία των πιθανοτήτων ότι η Ροχίνι Μπισεσάρ έπασχε από ψυχική διαταραχή, σχιζοφρένεια, όταν αφαίρεσε τη ζωή αυτής της γυναίκας», δήλωσε ο δικαστής κατά την ακρόαση του 2018. «Λόγω της σχιζοφρένειας, δεν ήταν σε θέση να κατανοήσει ότι η δολοφονία ήταν ηθικά και νομικά εσφαλμένη».

Η Μπισεσάρ κρατήθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο μέχρι τα τέλη του 2021, οπότε και της επιτράπηκε να ζήσει στην κοινότητα υπό την επίβλεψη εξωτερικού ιατρείου, σύμφωνα με το CBC.

Η οικογένεια της 28χρονης δήλωσε στο καναδικό δίκτυο Global News ότι η δολοφόνος της κόρης τους πρέπει να συμμορφώνεται με το θεραπευτικό της πλάνο — και ότι «προσεύχονται στον Κύριο να βοηθήσει να παραμείνει η Μπισεσάρ σε σταθερή κατάσταση». Πρόσθεσαν ότι «δεν έχουν ξεπεράσει ποτέ την απώλεια της κόρης τους», η οποία έφυγε τόσο πρόωρα, και εξέφρασαν την ελπίδα ότι η Μπισεσάρ «θα παίρνει τη φαρμακευτική της αγωγή ώστε το κοινό να παραμείνει ασφαλές και να μην μπορέσει να βλάψει κανέναν άλλον».