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Το νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα της χώρας για την περίοδο 2027-2029 προβλέπει σταδιακή οικονομική ανάπτυξη και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού σε μονοψήφια επίπεδα.

Η κυβέρνηση αναθεώρησε την πρόβλεψη για την ανάπτυξη του 2026 στο 3,3 τοις εκατό, ενώ ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 28,4 τοις εκατό.

Ο αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ σημείωσε ότι η τουρκική οικονομία επηρεάζεται άμεσα από τις παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις και τις πολεμικές συγκρούσεις στην περιοχή.

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Η Τουρκία θέτει ως βασική προτεραιότητα την ανάπτυξη δικών της τεχνολογιών στον αμυντικό τομέα και την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, την ώρα που αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες κατά 229%, όπως δήλωσε την Κυριακή ο αντιπρόεδρος της χώρας, Τζεβντέτ Γιλμάζ.

«Στην αμυντική βιομηχανία, στόχος μας είναι μια Τουρκία που αναπτύσσει τη δική της τεχνολογία και παράγει υψηλή προστιθέμενη αξία», ανέφερε ο Γιλμάζ, προσθέτοντας: «Αυξάνουμε τις αμυντικές δαπάνες κατά 229%».

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Οι δηλώσεις έγιναν κατά την παρουσίαση του νέου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος (MTP) της Τουρκίας, το οποίο αποτελεί τον τριετή οικονομικό οδικό χάρτη της χώρας για την περίοδο 2027-2029. Με βάση το επικαιροποιημένο πρόγραμμα, η πρόβλεψη για την ανάπτυξη της τουρκικής οικονομίας το 2026 αναθεωρείται προς τα κάτω στο 3,3%, ενώ η εκτίμηση για τον πληθωρισμό στο τέλος του έτους αυξάνεται στο 28,4%.

Για τα επόμενα χρόνια, η κυβέρνηση θέτει ως στόχο η οικονομική ανάπτυξη να διαμορφωθεί στο 4,2% το 2027, να ανέλθει στο 4,6% το 2028 και να φτάσει το 5% το 2029. Παράλληλα, προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, με τον δείκτη να υποχωρεί στο 16% το 2027, στο 9% το 2028 και στο 8% το 2029.

Κατά την παρουσίαση του προγράμματος, ο Τζεβντέτ Γιλμάζ υποστήριξε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη μάχη κατά του πληθωρισμού. Όπως ανέφερε, ο πληθωρισμός, ο οποίος είχε φτάσει ακόμη και στο 75,5% τον Μάιο του 2024, έχει πλέον εισέλθει σε σαφή καθοδική πορεία, ως αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόστηκαν. Το επικαιροποιημένο οικονομικό πρόγραμμα προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα μειωθεί στο 28,4% έως το τέλος του 2026. Ταυτόχρονα, εκτιμάται ότι η οικονομική ανάπτυξη θα επιταχυνθεί σταδιακά, από την αναθεωρημένη πρόβλεψη του 3,3% για το 2026 στο 5% το 2029.

Ο Γιλμάζ αναφέρθηκε και στις διεθνείς οικονομικές συνθήκες, επισημαίνοντας ότι η παγκόσμια οικονομία έχει εισέλθει το τελευταίο διάστημα σε μια νέα περίοδο, κατά την οποία οι οικονομικές, τεχνολογικές και γεωπολιτικές εξελίξεις είναι πλέον στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους.

«Η παγκόσμια οικονομία περνά το τελευταίο διάστημα μια νέα περίοδο, κατά την οποία οι οικονομικές, τεχνολογικές και γεωπολιτικές εξελίξεις είναι αλληλένδετες, η προβλεψιμότητα έχει μειωθεί και οι κίνδυνοι έχουν αυξηθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Η τουρκική οικονομία, φυσικά, δεν είναι ανεξάρτητη από τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον κόσμο και στην περιοχή μας», πρόσθεσε.

Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας υπογράμμισε, τέλος, ότι οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις των πολεμικών συγκρούσεων στην περιοχή γίνονται αισθητές σε πολλούς τομείς. Μεταξύ άλλων, επηρεάζουν τις τιμές της ενέργειας και των εμπορευμάτων, το παγκόσμιο εμπόριο, τις προοπτικές για τον πληθωρισμό και τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη.

Με πληροφορίες από Turkiye Today