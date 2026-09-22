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Ένοπλη επίθεση έξω από σχολείο στην περιοχή Τουργκουτλού της Μανίσα στην Τουρκία έγινε σήμερα το πρωί, με δεκάδες τραυματίες μαθητές.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, άγνωστος άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο έξω από το Επαγγελματικό Τεχνικό και Ανατολίτικο Λύκειο «Turgutlu İnci Üzmez».

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🚨 Manisa'da okula silahlı saldırı!



◾️Manisa Turgutlu'da Niyazi Üzmez Anadolu Teknik Lisesi'nde silahlı saldırı meydana geldi.



◾️Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 öğrenci yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. pic.twitter.com/933vj3CVTx — 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 (@HamdiCelikbas) September 22, 2026

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα που μετέφεραν τραυματίες μαθητές στο Κρατικό Νοσοκομείο Τουργκουτλού.

İlk bilgilere göre:



• Bir şahıs, okul önünde henüz bilinmeyen bir nedenle silahla etrafa rastgele ateş açtı.



• Saldırı sırasında yaralanan öğrencilerin olduğu yönünde ihbar yapıldı.



• Olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi geldi.



• Olay yerindeki incelemeler… https://t.co/nlMccnFWDn pic.twitter.com/jd21Mp8kwf — Asayiş Berkemal (@asayisberkemal0) September 22, 2026

Ο δράστης, διέφυγε πεζός μετά την επίθεση και αναζητείται από την αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Οι έρευνες των αρχών στο σημείο της επίθεσης συνεχίζονται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη ούτε ο ακριβής αριθμός των τραυματιών.