Ένοπλη επίθεση έξω από σχολείο στην περιοχή Τουργκουτλού της Μανίσα στην Τουρκία έγινε σήμερα το πρωί, με δεκάδες τραυματίες μαθητές.
Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, άγνωστος άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο έξω από το Επαγγελματικό Τεχνικό και Ανατολίτικο Λύκειο «Turgutlu İnci Üzmez».
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα που μετέφεραν τραυματίες μαθητές στο Κρατικό Νοσοκομείο Τουργκουτλού.
Ο δράστης, διέφυγε πεζός μετά την επίθεση και αναζητείται από την αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
Οι έρευνες των αρχών στο σημείο της επίθεσης συνεχίζονται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη ούτε ο ακριβής αριθμός των τραυματιών.