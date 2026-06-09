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Η κρίση γύρω από το ποιος θα προήδρευε στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία εκτονώθηκε τελικά μέσω μιας συμβιβαστικής λύσης.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, πήρε τον λόγο στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ ο προσωρινά τοποθετημένος με δικαστική απόφαση πρόεδρος του κόμματος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, μίλησε ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής, αποτυπώνοντας το βάθος της εσωκομματικής σύγκρουσης.

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Ο Οζέλ έκανε λόγο για πολιτικές και δικαστικές παρεμβάσεις που όπως υποστήριξε αποσκοπούν στην αποδυνάμωση της αντιπολίτευσης, ενώ ο Κιλιτσντάρογλου έστειλε μήνυμα εσωτερικής αναδιάρθρωσης, προαναγγέλλοντας απομάκρυνση στελεχών που θεωρεί υπεύθυνα για την κρίση.

Ο πρόεδρος του CHP υποστήριξε ότι η αντιπαράθεση δεν αφορά εσωκομματικές διαφορές, αλλά μια ευρύτερη πολιτική πίεση εις βάρος του κόμματος. «Δεχόμαστε επίθεση από τέσσερις κατευθύνσεις. Από το 25% φτάσαμε στο 38% και γίναμε πρώτο κόμμα μετά από 47 χρόνια, και από τότε βρισκόμαστε υπό συνεχή πίεση», ανέφερε, κάνοντας λόγο για χρήση δικαστικών και πολιτικών μηχανισμών.

Συνέδεσε, μάλιστα, την ένταση με τις διώξεις κατά δημάρχων και στελεχών της αντιπολίτευσης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις υποθέσεις που αφορούν τον Εκρέμ Ιμάμογλου. «Μας αποκαλούν “κλέφτες”, παρότι οι κατηγορίες καταρρέουν. Η στοχοποίηση συνεχίζεται», σημείωσε, εκτιμώντας ότι επιχειρείται η πολιτική εξουδετέρωση πιθανών αντιπάλων του Ταγίπ Ερντογάν.

Özgür Özel:



“Mesele, CHP’yi kurumsal kimliğiyle, lideriyle, bütün güçlü kaslarıyla birlikte ortadan kaldırmaya çalışan, Erdoğan’ı rakipsizleştirme meselesinden başka bir mesele değil”https://t.co/xSafmeFb0o pic.twitter.com/jLgazMrefP — Veryansıntv.com (@veryansintvcom) June 9, 2026

Από την πλευρά του, ο Κιλιτσντάρογλου υιοθέτησε πιο αυστηρό τόνο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποκατάστασης της αξιοπιστίας και της ηθικής του κόμματος. «Θα εξαγνιστούμε και θα ασκήσουμε καθαρή πολιτική. Αυτό το κόμμα ίδρυσε κράτος και δεν είναι ένα συνηθισμένο κόμμα», τόνισε. Παράλληλα, επανέφερε τις αιτιάσεις περί χρηματισμού συνέδρων και φαινομένων εσωκομματικής διαφθοράς. «Καμία βούληση δεν αγοράζεται με χρήματα», είπε, προσθέτοντας ότι θα αποδώσει ευθύνες σε όσους εμπλέκονται, διαφορετικά «δεν θα τον θεωρούν άντρα».

Απαντώντας στις επικρίσεις ότι λειτουργεί προς όφελος της κυβέρνησης, ξεκαθάρισε: «Με το παλάτι δεν διαπραγματεύεσαι, το πολεμάς», ενώ άφησε αιχμές και προς συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, κατηγορώντας τα για προσπάθεια χειραγώγησης.

Ο πρώην πρόεδρος του CHP προειδοποίησε ότι όσοι θεωρεί υπεύθυνους για την εσωκομματική αναταραχή θα τεθούν εκτός κόμματος, κάνοντας λόγο για σοβαρό πλήγμα στην εσωτερική συνοχή και δεοντολογία. Κλείνοντας την παρέμβασή του, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέο συνέδριο του CHP, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει πότε θα πραγματοποιηθεί, επιμένοντας ότι αυτό θα είναι «ηθικό και ενάρετο», χωρίς παρασκηνιακές συμφωνίες και εσωκομματικές συναλλαγές.