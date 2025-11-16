Έτοιμη να αναλάβει κάθε αποστολή ακόμη και να στείλει τούρκους στρατιώτες στη Γάζα, με την διεθνή δύναμη σταθεροποίησης που σχεδιάζεται να αναλάβει καθήκοντα στην περιοχή δηλώνει η Άγκυρα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χάκαν Φιντάν σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό A Haber δήλωσε ότι «ο αρχιστράτηγος πρόεδρος μας είναι ο αρμόδιος για την τελική απόφαση σχετικά με την αποστολή των στρατευμάτων. Η βούληση που διαμορφώνεται εδώ είναι ότι, εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η Τουρκία είναι έτοιμη να βάλει το χέρι της στη φωτιά στη Γάζα και θα κάνει ό,τι πρέπει, με ισχυρό αίσθημα ευθύνης, σε κάθε θέμα, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής στρατευμάτων. Αυτό είναι το πιο σαφές μήνυμα που στέλνουμε στη διεθνή κοινότητα».

Advertisement

Advertisement