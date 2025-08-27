Ένας νεαρός Τούρκος σκοτώθηκε κατά λάθος στον γάμο του στην Κερασούντα όταν καλεσμένος έριξε πυροβολισμούς εορτάζοντας το χαρμόσυνο γεγονός, μετέδωσε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Σύμφωνα με το Anadolu, ο 23χρονος γαμπρός υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα το πρωί, την επομένη του γάμου του σε ένα χωριό στη βόρεια επαρχία Κερασούντα, που βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Συνελήφθη θεία του γαμπρού

Καθώς οι νεόνυμφοι συνοδεύονταν στο σπίτι τους μετά την τελετή, ο 23χρονος γαμπρός, που ταυτοποιήθηκε ως κ. Αλί Κ., τραυματίστηκε από πυροβολισμούς, που φέρεται να προήλθαν από μια θεία της συζύγου του, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Η 47χρονη γυναίκα συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας και δύο παράνομα πιστόλια βρέθηκαν στον κήπο της, σύμφωνα με το πρακτορείο. Οι εισαγγελείς άνοιξαν έρευνα για το περιστατικό.

Τα ατυχήματα από παρόμοιους πυροβολισμούς σε γιορτές είναι συχνά στην Τουρκία, όπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις ενός τοπικού ιδρύματος, κυκλοφορούν περίπου 40 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα, τα περισσότερα από τα οποία είναι παράνομα.

Ένα άτομο σκοτώθηκε κατά λάθος και δύο άλλα τραυματίστηκαν την περασμένη εβδομάδα σε παρόμοιο συμβάν σε έναν γάμο στη γειτονική επαρχία Τραπεζούντα, σύμφωνα με τις αρχές.