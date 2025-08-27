Ένας νεαρός Τούρκος σκοτώθηκε κατά λάθος στον γάμο του στην Κερασούντα όταν καλεσμένος έριξε πυροβολισμούς εορτάζοντας το χαρμόσυνο γεγονός, μετέδωσε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Giresun’da düğün sırasında damat ve gelin uğurlanırken ateş açılması sonucu yaralanan damat Ali K., hastanede hayatını kaybetti.



Ateş açan kişinin damadın yengesi F.K. olduğu tespit edilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. pic.twitter.com/dioyTS1H3S Advertisement Advertisement August 27, 2025

Σύμφωνα με το Anadolu, ο 23χρονος γαμπρός υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα το πρωί, την επομένη του γάμου του σε ένα χωριό στη βόρεια επαρχία Κερασούντα, που βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

ARTIK YETER! BU CAHİLLİK SON BULSUN!



Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düğün merasiminin ardından rastgele ateş açılması sonucu yaralanan damat, hastanede hayatını kaybetti. pic.twitter.com/CJLoE0RbnS August 27, 2025

Συνελήφθη θεία του γαμπρού

Καθώς οι νεόνυμφοι συνοδεύονταν στο σπίτι τους μετά την τελετή, ο 23χρονος γαμπρός, που ταυτοποιήθηκε ως κ. Αλί Κ., τραυματίστηκε από πυροβολισμούς, που φέρεται να προήλθαν από μια θεία της συζύγου του, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Η 47χρονη γυναίκα συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας και δύο παράνομα πιστόλια βρέθηκαν στον κήπο της, σύμφωνα με το πρακτορείο. Οι εισαγγελείς άνοιξαν έρευνα για το περιστατικό.

Giresun’da Şebinkarahisar ilçesinde, düğün sonrası gelin ve damat evlerine uğurlanırken rastgele ateş açılması göğsünden vurulan damat Ali Karaca (24) hayatını kaybetti.



Olayda silahı ateşlediği öne sürülen Karaca’nın yengesi gözaltına alındı. pic.twitter.com/PmQyIvpyFC — Odak TV (@OdakTV1) August 27, 2025

Τα ατυχήματα από παρόμοιους πυροβολισμούς σε γιορτές είναι συχνά στην Τουρκία, όπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις ενός τοπικού ιδρύματος, κυκλοφορούν περίπου 40 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα, τα περισσότερα από τα οποία είναι παράνομα.

Ένα άτομο σκοτώθηκε κατά λάθος και δύο άλλα τραυματίστηκαν την περασμένη εβδομάδα σε παρόμοιο συμβάν σε έναν γάμο στη γειτονική επαρχία Τραπεζούντα, σύμφωνα με τις αρχές.