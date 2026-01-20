Ένα πρωτόγνωρο σκηνικό σημειώθηκε το Σάββατο, 17 Ιανουαρίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς ένας άνδρας επέλεξε να πάει στην εκκλησία για να παντρευτεί με μία νεκροφόρα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Tik Tok, ο γαμπρός βγαίνει από μία μαύρη νεκροφόρα φορώντας μία παραδοσιακή ενδυμασία και κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια, ενώ ταυτόχρονα παίζει δυνατά μουσική.

Όπως ήταν φυσικό ξεχώρισε λόγω του τρόπου που επέλεξε να φτάσει στην εκκλησία για τον γάμο του και συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα πάνω του.

Μιλώντας για αυτή την – αν μη τι άλλο – ασυνήθιστη επιλογή του, ο γαμπρός Δημήτρης Μπικάκης είπε ότι «όλοι πηγαίνουν με συνηθισμένα αυτοκίνητα. Εγώ θα έκανα τη διαφορά μόνο με διαστημόπλοιο ή νεκροφόρα!». Ωστόσο μια και στενός του φίλος διαθέτει νεκροφόρα επιλέχθηκε αυτή τη πρωτοτυπία.

«Σκέφτομαι να κάνω φωτογράφηση next day στο νεκροταφείο αλλά η νύφη δε θέλει» – είπε ο γαμπρός, που ανεβαίνοντας τα σκαλιά της εκκλησίας, σε πλήρη αρμονία με το concept είπε ότι μπαίνει ταφόπλακα στην εργένικη ζωή του.