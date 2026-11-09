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Η έκρηξη προκλήθηκε όταν γερανός έπεσε σε ηλεκτρικό κλίβανο κατά τη διάρκεια της χύτευσης υγρού χάλυβα προκαλώντας πυρκαγιά.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ομάδες διάσωσης επιχειρούν στον χώρο για την κατάσβεση της φωτιάς και τον εντοπισμό τεσσάρων αγνοουμένων.

Ο υπουργός Εργασίας διόρισε ειδικό επιθεωρητή για τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα.

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Σε 16 ανέρχονται τα θύματα από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε χαλυβουργείο στη Σμύρνη σύμφωνα με δήλωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι νεκροί από το δυστύχημα έφτασαν τους 16, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια της έκρηξης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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Παράλληλα οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν στα συντρίμμια τέσσερις εργαζόμενους που εξακολουθούν να αγνοούνται.

🇹🇷 A powerful explosion hits a metallurgical plant in Turkey



A powerful explosion and subsequent fire hit the HABAŞ Iron and Steel Factory in the Aliağa district of Izmir. The blast occurred in the section where oxygen cylinders are filled.



More than 10 workers have been… pic.twitter.com/tXs0fxuDkP November 9, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μετά τον ισχυρό κρότο εκδηλώθηκε φωτιά στο εργοστάσιο της εταιρείας HABAS ενώ πυκνοί καπνοί άρχισαν να υψώνονται από το σημείο και ήταν ορατοί ακόμη και από μεγάλη απόσταση.

Μετά την ενημέρωση για το περιστατικό, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και ομάδες ασφαλείας. Οι πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι προσπάθειες για τη διασφάλιση της περιοχής.

Η ανακοίνωση της νομαρχίας

Η νομαρχία Σμύρνης ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη προκλήθηκε όταν γερανός έσπασε και έπεσε σε ηλεκτρικό κλίβανο κατά τη χύτευση υγρού χάλυβα.

«Στο τραγικό δυστύχημα, σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα, τρεις συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους και συνολικά 14 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις σοβαρά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

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Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα για τον εντοπισμό δέκα ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες έρευνες για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών του περιστατικού και οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά».

Ο δήμαρχος της Σμύρνης, Τζεμίλ Τουγκάι, δήλωσε ότι ο ακριβής αριθμός των θυμάτων θα γίνει γνωστός μόνο όταν απομακρυνθούν τα συντρίμμια.

🚨 Massive explosion at steel plant in Turkey: three dead, ten trapped under rubble



The blast occurred around noon at the HABAŞ steel plant in the Aliağa district of Izmir province. A major fire broke out, sending a huge column of smoke into the sky.



According to local… Advertisement November 9, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu τη σφοδρότητα της έκρηξης.

«Το έδαφος σείστηκε. Ήταν πολύ έντονο. Ένιωθα σαν να μετατοπιζόταν ο φλοιός της γης από κάτω μας. Νόμιζα ότι ήταν σεισμός. Όταν κοίταξα το εργοστάσιο απέναντί μας, έβγαινε πυκνός μαύρος καπνός. Ήταν σαν το έδαφος να είχε κυριολεκτικά μετατοπιστεί από κάτω μας. Ξέσπασε φωτιά εκεί που ήταν η καμινάδα», ανέφερε ο Ντενίζ Ουλκέρ.

Ο υπουργός Εργασίας Βεντάτ Ισιχάν ανακοίνωσε τον ορισμό επικεφαλής επιθεωρητή για τη διερεύνηση του δυστυχήματος.

Οι επιχειρήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζονται, με στόχο να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά και να διασφαλιστεί η περιοχή.

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