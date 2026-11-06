Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο 29χρονος Αρίφ Σεφά Οζντεμίρ φέρεται να δολοφόνησε οκτώ άτομα στην Τουρκία έπειτα από οικονομική διαφορά για μια κατεστραμμένη θεριζοαλωνιστική μηχανή.

Ο δράστης σκότωσε αρχικά τρεις άνδρες με τους οποίους είχε αντιπαράθεση για χρέος ύψους 11.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, ο 29χρονος πυροβόλησε και σκότωσε άλλους πέντε ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων δύο καθηγητριών, στην προσπάθειά του να αποσπάσει οχήματα για να διαφύγει.

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Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί στην Τουρκία η υπόθεση της δολοφονίας 8 ανθρώπων στην επαρχία Αφιόν Καραχισάρ, με φερόμενο δράστη έναν 29χρονο άνδρα, τον Αρίφ Σεφά Οζντεμίρ. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ομολόγησε, το αιματηρό περιστατικό ξεκίνησε από οικονομική διαφορά για ένα χρέος 11.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια σκότωσε ακόμη 5 ανθρώπους στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει οχήματα για να διαφύγει.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο πρώτος κύκλος των δολοφονιών συνδέεται με την αγορά μιας θεριζοαλωνιστικής μηχανής, η οποία είχε καταστραφεί από πυρκαγιά.

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🔴 "İki dakika sal şuraya" | 8 kişiyi öldüren cani hastaneden böyle çıkarıldı, vatandaşlar tepki gösterdi



📌 Afyonkarahisar'da 8 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren Arif Sefa Özdemir, cinayetleri biçerdöver anlaşmazlığı ve araç gaspı amacıyla işlediğini itiraf etti pic.twitter.com/4Buon8VYu2 — GZT (@gztcom) November 6, 2026

Η διαφωνία για τη θεριζοαλωνιστική μηχανή και το χρέος των 11.000 ευρώ

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο Οζντεμίρ είχε αγοράσει από τον Αχμέτ Ουζέλ μια θεριζοαλωνιστική μηχανή έναντι 40.000 ευρώ. Ωστόσο, όταν ξεκίνησε να τη χρησιμοποιεί σε αγροτική έκταση στη Σμύρνη, το μηχάνημα τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Το περιστατικό προκάλεσε οικονομική διαμάχη μεταξύ των δύο ανδρών. Ο Ουζέλ φέρεται να διεκδικούσε από τον αγοραστή 11.000 ευρώ, ενώ ο Οζντεμίρ υποστήριζε ότι το ποσό που εξακολουθούσε να οφείλει ήταν μόλις 4.000 ευρώ.

KATİLİN ARAÇ GASBETTİĞİ O ANLAR



“YAKLAŞMA VURURUM”



“ONCA KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM SİZİ DE ÖLDÜRÜRÜM”



Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren katil Arif Sefa Özdemir’in katliamı yaptıktan sonra bir aracı gasbettiği anlar…

Önce aracın önünü kesiyor, sonra silahı doğrultuyor…

Kendisine karşı… pic.twitter.com/IYVaJ8XBzL — İhsan Yalçın (@ihsanyalcinTR) November 5, 2026

Η φονική ενέδρα στους τρεις άνδρες

Την περασμένη Τετάρτη, ο 29χρονος φέρεται να επικοινώνησε με τον Ουζέλ και να τον κάλεσε στην περιοχή όπου διέμενε, προσποιούμενος ότι ήθελε να του καταβάλει τα χρήματα που εκκρεμούσαν.

Ο Αχμέτ Ουζέλ έφτασε στο σημείο μαζί με δύο φίλους του, τον Μπεκίρ και τον Νομάν Τοπράκ. Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση και, σύμφωνα με την ομολογία του δράστη, ο Οζντεμίρ έβγαλε κυνηγετικό όπλο και πυροβόλησε τους τρεις άνδρες, σκοτώνοντάς τους.

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Σκότωνε για να αρπάξει αυτοκίνητα και να διαφύγει

Μετά την τριπλή δολοφονία, ο φερόμενος ως δράστης επιχείρησε να απομακρυνθεί από την περιοχή. Κατά τη διαφυγή του, φέρεται να σταματούσε οδηγούς και να απαιτούσε να του παραδώσουν τα οχήματά τους.

Όταν οι οδηγοί αρνούνταν, ο 29χρονος άνοιγε πυρ εναντίον τους. Με αυτόν τον τρόπο έχασαν τη ζωή τους ακόμη πέντε άνθρωποι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στους οκτώ.

Ανάμεσα στα θύματα δύο καθηγήτριες σχολείου

Ανάμεσα στους πέντε ανθρώπους που δολοφονήθηκαν κατά την προσπάθεια του δράστη να εξασφαλίσει αυτοκίνητο για τη διαφυγή του βρίσκονταν και δύο εκπαιδευτικοί, η Χιλάλ Μετέ και η Αϊσέ Σενά Ντεμίρ.

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Οι δύο γυναίκες εργάζονταν σε γυμνάσιο της περιοχής. Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου, ο Οζντεμίρ απαίτησε να του παραδώσουν το αυτοκίνητό τους. Όταν εκείνες αρνήθηκαν, τις πυροβόλησε και τις σκότωσε.

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η ιστορία της Χιλάλ Μετέ, η οποία είχε ζητήσει πριν από δύο χρόνια να μετατεθεί στην περιοχή, προκειμένου να βρίσκεται κοντά στον πατέρα της, μετά τον θάνατο της μητέρας της.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην Τουρκία, καθώς μια οικονομική διαφορά για την αγορά αγροτικού μηχανήματος φέρεται να εξελίχθηκε σε ένα αιματηρό περιστατικό με οκτώ νεκρούς.

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