Μέσα στις εκατοντάδες πυρκαγιές που έπληξαν φέτος την Τουρκία, ένας οπωρώνας στην Προύσα κατάφερε να παραμείνει ανέπαφος. Ο ιδιοκτήτης του, Χαλίλ Κιράζ, μίλησε για ένα «θαύμα», όμως οι ειδικοί εξηγούν ότι δεν ήταν θέμα τύχης.

Ο καθηγητής Δασολογίας Ντογανάι Τολονάι από το Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης σημειώνει ότι η διάταξη του χωραφιού ήταν καθοριστική: τα δέντρα φυτεύτηκαν αραιά, το έδαφος είχε οργωθεί, ενώ υπήρχε μονοπάτι 2-3 μέτρων γύρω από τον οπωρώνα που λειτούργησε ως φυσικό «φράγμα». Επιπλέον, το σύστημα ποτίσματος με σταγόνες διατηρούσε τα δέντρα υγρά, αποτρέποντας την ανάφλεξη ακόμη και σε συνθήκες καύσωνα.

Για τον Κιράζ, όμως, το πιο σημαντικό είναι ότι σώθηκε και μέρος της άγριας ζωής. «Μια οικογένεια σκίουρων είχε καταφύγει στον οπωρώνα μου. Επειδή δεν κάηκε, κατάφεραν να επιβιώσουν», είπε συγκινημένος.

Πηγή: BBC