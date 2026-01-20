Αίσθηση προκάλεσαν στην Τουρκία οι εικόνες από τη Σμύρνη, όπου χιλιάδες άτομα εμφανίστηκαν σε συγκέντρωση μουσουλμανικής αίρεσης (Μενζίλ) ύστερα από κάλεσμα του σεΐχη Σακί Ερόλ.

Ο Ερόλ χαιρέτησε τους ακολούθους του μπροστά από μια τουρκική σημαία που κρεμόταν στο παράθυρο και ακολούθησε μια συλλογική «μετάνοια». Η συγκέντρωση προκάλεσε έκπληξη στην Τουρκία, με πολλούς χρήστες των social media να ρωτούν πώς ένα τόσο μεγάλο πλήθος ήταν σε θέση να συγκεντρωθεί στην πόλη και αρκετούς από την πλευρά της αντιπολίτευσης να σχολιάζουν αρνητικά, λέγοντας πως δεν δίνονται άδειες για συγκεντρώσεις, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση η συγκέντρωση επετράπη να γίνει.

