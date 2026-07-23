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Το δικαστήριο έκρινε ότι το κράτος απέτυχε να διεξάγει αποτελεσματική έρευνα για τον θάνατο 33 διανοούμενων και καλλιτεχνών από εξτρεμιστές ισλαμιστές.

Η δικαστική αυτή απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την επανεκδίκαση της υπόθεσης, καθώς παραμένουν ατιμώρητοι πολλοί υπεύθυνοι για το τραγικό συμβάν.

Οι νομικοί εκπρόσωποι των οικογενειών τονίζουν ότι η πραγματική αποκατάσταση απαιτεί τη δίωξη όλων των εμπλεκόμενων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων υψηλόβαθμων κρατικών λειτουργών.

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Οι οικογένειες 33 ανθρώπων, κυρίως διανοούμενων και καλλιτεχνών Αλεβιτών, οι οποίοι κάηκαν ζωντανοί το 1993 από εξτρεμιστές ισλαμιστές στη Σεβάστεια της ανατολικής Τουρκίας, θα αποζημιωθούν για την απώλειά τους, αποφάνθηκε σήμερα το Συνταγματικό Δικαστήριο ανοίγοντας τον δρόμο, σύμφωνα με τους δικηγόρους τριών εκ των εναγόντων, για να δικαστούν εκ νέου οι δράστες.

«Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι το δικαίωμα στη ζωή παραβιάστηκε σε διαδικαστικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος δεν τήρησε την υποχρέωσή του για τη διεξαγωγή αποτελεσματικής έρευνας στην υπόθεση αυτήν (…) Αυτή παραβίαση δικαιολογεί την επανεκδίκαση» είπε ο Γκιουνάλ Κουρσούν, δικηγόρος τριών απογόνων θυμάτων.

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Η αποζημίωση, το ύψος ης οποίας δεν προσδιορίστηκε, «δεν θα συνιστούσε (από μόνη της) πλήρη αποκατάσταση των οικογενειών», πρόσθεσε. «Για να υπάρχει παραγματική αποκατάσταση, όλοι οι υπεύθυνοι, συμπεριλαμβανομένων υψηλόβαθμων κρατικών λειτουργών και πολιτικών θα πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Το κράτος παρέλειψε το καθήκον που είχε να ασκήσει διώξεις στους ίδιους τους λειτουργούς του», τόνισε ο δικηγόρος.

Στις 2 Ιουλίου 1993, 33 διανοούμενοι, στην πλειονότητά τους Αλεβίτες, σκοτώθηκαν στο ξενοδοχείο Madimak της Σεβάστειας, όπου είχαν συγκεντρωθεί για ένα φεστιβάλ. Τη φωτιά στο ξενοδοχείο έβαλε ένα πλήθος εξτρεμιστών ισλαμιστών.

Anayasa Mahkemesi, 37 kişinin hayatını kaybettiği Madımak Katliamı'na ilişkin yargı sürecinin etkili yürütülmediği gerekçesiyle yapılan bireysel başvuruda oy birliğiyle “yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine” hükmetti.



Başvuruculara manevi tazminat ödenmesine karar… pic.twitter.com/sbAQnkaIgV — Bizim TV (@bizimtvcomtr) July 23, 2026

Μεταξύ των διανοουμένων ήταν και ο συγγραφέας Αζίζ Νεσίν, ο οποίος επέζησε από την πυρκαγιά και πέθανε δύο χρόνια αργότερα από καρδιακή ανακοπή. Η παρουσία του Νεσίν, ο οποίος είχε μεταφράσει στα τουρκικά τους «Σατανικούς στίχους» του Σαλμάν Ρούσντι, ήταν η αφορμή που κινητοποίησε τα ισλαμιστικά κινήματα εκείνης της εποχής.

Anayasa Mahkemesi, Sivas Madımak Oteli’nde 37 kişinin hayatını kaybettiği olaylara ilişkin yargı sürecinin etkili yürütülmediğine karar verdi.



— AYM, oy birliğiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmetti ve başvuruculara manevi tazminat ödenecek. pic.twitter.com/byeoAcMjJw — PROOF (@proofhaber) July 23, 2026

Το συμβάν άφησε βαθύ τραύμα στην κοινότητα των Αλεβιτών της Τουρκίας, τη μεγαλύτερη θρησκευτική μειονότητα της χώρας.

Τριάντα τρεις άνθρωποι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για τη σφαγή της Σεβάστειας, όμως ορισμένοι υπεύθυνοι δεν δικάστηκαν ποτέ και επωφελήθηκαν από την παραγραφή των αδικημάτων, καταγγέλλουν οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε χάρη σε δύο από τους ισοβίτες για τη σφαγή της Σεβάστειας το 2020 και το 2023.