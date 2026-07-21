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Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου στην Αττάλεια της Τουρκίας, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, εγκλωβίζοντας δύο ανθρώπους που σώθηκαν την τελευταία στιγμή χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 09:15 σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή Muratpaşa της Αττάλειας. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα, με αποτέλεσμα οι δύο ένοικοι να αδυνατούν να φτάσουν στην έξοδο του διαμερίσματος.

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PENCEREDEN SARKIP KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Antalya’da teras katındaki yangında mahsur kalan iki kişi, pencereden sarkarak kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekipleri iki kişiyi kurtarırken, ev kullanılamaz hale geldihttps://t.co/nVBqCETGTd



Video: DHA pic.twitter.com/VBZXyATq9k — NTV (@ntv) July 21, 2026

Μπροστά στον κίνδυνο, οι εγκλωβισμένοι βγήκαν στο περβάζι έξω από το διαμέρισμα και άρχισαν να ζητούν βοήθεια, ενώ οι Αρχές ειδοποιήθηκαν άμεσα, σύμφωνα με το DHA. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις με κλιμακοφόρο όχημα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τον ασφαλή απεγκλωβισμό των δύο ατόμων.

Οι διασωθέντες είχαν εισπνεύσει καπνό. Αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους διασώστες, μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις.

Η επιχείρηση κατάσβεσης ολοκληρώθηκε περίπου μισή ώρα αργότερα, με την Πυροσβεστική να θέτει τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.