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Η προθεσμία εξέτασης της συμφωνίας από το Κογκρέσο έληξε στις 9 Ιουλίου χωρίς να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία, επιτρέποντας τη μετάβαση στα επόμενα διοικητικά και τεχνικά στάδια.

Η συμφωνία περιλαμβάνει την παροχή κινητήρων, διαδικασίες ενσωμάτωσης, συναρμολόγησης, πιστοποίησης, καθώς και την ανταλλαγή απαραίτητων τεχνικών δεδομένων για την υποστήριξη του προγράμματος KAAN.

Εννέα Δημοκρατικοί βουλευτές κατέθεσαν ψήφισμα για τη διακοπή της πώλησης, το οποίο ωστόσο δεν τέθηκε ποτέ προς συζήτηση ή ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων ή τη Γερουσία.

Οι τουρκικές αρχές αναμένουν πλέον τη συνέχιση των τεχνικών και εμπορικών διαβουλεύσεων με την αμερικανική κυβέρνηση και την κατασκευάστρια εταιρεία για το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των κινητήρων.

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Δημοσιεύματα τουρκικών ΜΜΕ αναφέρουν ότι το Κογκρέσο έδωσε το «πράσινο φως» για την πώληση κινητήρων F110 για το τουρκικό μαχητικό KAAN. Όπως αναφέρουν οι Hürriyet και Yeni Şafak, δεν προωθήθηκε κάποιο ψήφισμα που να αποσκοπούσε στην παρεμπόδιση της συναλλαγής.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών είχε ενημερώσει το Κογκρέσο στις 24 Ιουνίου 2026 για την προτεινόμενη πώληση αμυντικού υλικού και υπηρεσιών προς την Τουρκία. Η περίοδος εξέτασης έληξε στις 9 Ιουλίου, χωρίς το θέμα να οδηγηθεί σε ψηφοφορία που θα μπορούσε να προκαλέσει εμπλοκή.

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Σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, η εξέλιξη επιτρέπει στην πώληση να προχωρήσει στα επόμενα διοικητικά και τεχνικά στάδια.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Η συμφωνία αφορά τους κινητήρες F110-GE-129E/F που θα χρησιμοποιηθούν στα τουρκικά μαχητικά Kaan και περιλαμβάνει διαδικασίες ενσωμάτωσης, συναρμολόγησης, εξωτερικών τροποποιήσεων, πιστοποίησης και δοκιμών.

Türkiye'ye milli muharip uçağı KAAN için F110 jet motoru satışına dair ABD Kongresi'ndeki inceleme süresi sona erdi



🔴 15 günlük inceleme süresinde engellemeye yönelik karar alınmadı, satış süreci devam edecek



🔴 Trump yönetiminin satış bildirimi, KAAN'da kullanılacak… pic.twitter.com/zdRfBS0AnC — The Cradle Turkiye (@cradleturkiye) July 10, 2026

Παράλληλα, προβλέπει την παροχή αμυντικών υπηρεσιών, την ανταλλαγή τεχνικών δεδομένων, καθώς και τις απαραίτητες εργασίες προσαρμογής των κινητήρων στην πλατφόρμα του μαχητικού. Στο επόμενο στάδιο αναμένεται να συνεχιστούν οι τεχνικές και εμπορικές διαβουλεύσεις μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης, των αρμόδιων υπηρεσιών, της κατασκευάστριας εταιρείας και των τουρκικών αρχών. Θα εξεταστούν ζητήματα όπως το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των κινητήρων, η ενσωμάτωσή τους στο πρόγραμμα KAAN, οι διαδικασίες δοκιμών και οι απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, εννέα Δημοκρατικά μέλη του Κογκρέσου, με επικεφαλής τη βουλευτή Ντίνα Τάιτους από τη Νεβάδα, κατέθεσαν κοινό ψήφισμα ζητώντας τη διακοπή της πώλησης αμυντικού εξοπλισμού, υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης προς την Άγκυρα.

Ωστόσο, το ψήφισμα δεν τέθηκε ποτέ προς συζήτηση ή ψηφοφορία ούτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ούτε στη Γερουσία πριν λήξει η περίοδος επανεξέτασης στις 9 Ιουλίου, επιτρέποντας έτσι την προώθηση της πώλησης χωρίς νομοθετική παρέμβαση.

Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, γράφουν οι τουρκικές εφημερίδες, οι μεγάλες πωλήσεις όπλων σε ξένα έθνη πρέπει να υποβληθούν σε περίοδο ενημέρωσης και αναθεώρησης από το Κογκρέσο, μετά την επίσημη υποβολή από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, αυτό το παράθυρο ορίζεται στις 15 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οποιοδήποτε μέλος του Κογκρέσου μπορεί να εισαγάγει κοινό ψήφισμα για το μπλοκάρισμα της προτεινόμενης συναλλαγής. Για να επιτύχει, ένα τέτοιο ψήφισμα πρέπει να περάσει και από τα δύο σώματα και να εξασφαλίσει την υπογραφή του προέδρου.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επιβεβαίωση από την αμερικανική πλευρά. Πρέπει να σημειωθεί ότι η τουρκική εφημερίδα Hürriyet είναι πλέον ξεκάθαρα φιλοκυβερνητική και αναπαράγει το αφήγημα της Άγκυρας. Τον Μάρτιο του 2018, ο ιστορικός όμιλος Doğan Media Group αναγκάστηκε να πουλήσει τη Hürriyet (μαζί με το CNN Türk και άλλα μέσα) στον όμιλο Demirören Holding έναντι περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η οικογένεια Demirören διατηρεί πολύ στενούς επιχειρηματικούς και προσωπικούς δεσμούς με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.