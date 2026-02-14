Η συμπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ στις μεγάλες βιομηχανίες ορυκτών καυσίμων είναι γνωστή, όσο και η απέχθειά του σε οτιδήποτε μπορεί να χαρακτηριστεί «πράσινο» και να προστατεύει το περιβάλλον το οποίο έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει «απάτη».

Η πιο πρόσφατη επιβεβαίωση όλων αυτών ήρθε σήμερα όταν ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τη βασική επιστημονική απόφαση της κυβέρνησης Ομπάμα, πάνω στην οποία βασίζονται όλες οι αποφάσεις για τον περιορισμό των αερίων που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Advertisement

Advertisement

Το περίφημο «εύρημα κινδύνου» του 2009 αναφέρει μια σειρά αερίων του θερμοκηπίου που αποτελούν απειλή για τη δημόσια υγεία. Οι επιστημονικές αυτές αποδείξεις έχουν γίνει το νομικό όχημα του Αμερικανικού κράτους στην θέσπιση νόμων και κανόνων για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων, ειδικά στα οχήματα.

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε την απόφαση του ως τη «μεγαλύτερη ρύθμιση στην αμερικανική ιστορία», υποστηρίζοντας ότι κάνει με τον τρόπο αυτό τα αυτοκίνητα φθηνότερα, μειώνοντας το κόστος για τις αυτοκινητοβιομηχανίες κατά 2.400 δολάρια ανά όχημα.

Οι περιβαλλοντικές ομάδες αντιθέτως την χαρακτηρίχουν ως τη σημαντικότερη οπισθοδρόμηση στην νομοθεσία για την κλιματική αλλαγή που έχει επιχειρηθεί μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ και είναι έτοιμες να την αμφισβητήσουν στα δικαστήρια.

Μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο ο Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση του 2009 ήταν «μια καταστροφική πολιτική της εποχής Ομπάμα που έπληξε σοβαρά την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία και αύξησε μαζικά τις τιμές για τους Αμερικανούς καταναλωτές».

«Αυτός ο ριζοσπαστικός κανόνας έγινε η νομική βάση για την «Πράσινη Νέα Απάτη», μια από τις μεγαλύτερες απάτες στην ιστορία», είπε ο Τραμπ προκαλώντας ακόμη και την αντίδραση του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος σπάνια σχολιάζει τις πολιτικές των εν ενεργεία προέδρων.

«Χωρίς αυτό, θα είμαστε λιγότερο ασφαλείς, λιγότερο υγιείς και λιγότερο ικανοί να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή — όλα αυτά για να μπορέσει η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων να βγάλει ακόμη περισσότερα χρήματα», έγραψε στο X.

Advertisement

58 χιλιάδες επιπλέον πρόωροι θάνατοι

Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) πήρε για πρώτη φορά θέση σχετικά με τις επιπτώσεις των αερίων του θερμοκηπίου το 2009,στην πρώτη θητεία του Ομπάμα.

Η υπηρεσία αποφάσισε ότι έξι βασικά αέρια του θερμοκηπίου που προκαλούν την θέρμανση του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένου του διοξειδίου του άνθρακα και του μεθανίου, αποτελούσαν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

«Έχουμε αναλύσει τις επιπτώσεις στην υγεία και διαπιστώσαμε ότι η κίνηση αυτή θα οδηγήσει σε έως και 58.000 επιπλέον πρόωρους θανάτους, 37 εκατομμύρια περισσότερες κρίσεις άσθματος», δήλωσε ο Πίτερ Ζάλζαλ από το Ταμείο Περιβαλλοντικής Άμυνας.

Advertisement

Με ένα διχασμένο τότε Κογκρέσο να μην μπορεί να συμφωνήσει στη νομοθεσία για την αντιμετώπιση της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας, το εύρημα της EPA έγινε κεντρικό στις ομοσπονδιακές προσπάθειες για τον περιορισμό των εκπομπών τα επόμενα χρόνια.

«Το εύρημα περί απειλής έχει πραγματικά χρησιμεύσει ως ο ακρογωνιαίος λίθος της ρύθμισης των αερίων του θερμοκηπίου στις ΗΠΑ», δήλωσε η Μέγκαν Γκρίνφιλντ, πρώην δικηγόρος της EPA και του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

«Αυτό περιλαμβάνει τα μηχανοκίνητα οχήματα, αλλά περιλαμβάνει επίσης τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου, το μεθάνιο από τις χωματερές, ακόμη και τα αεροσκάφη. Έτσι, πραγματικά καλύπτει το φάσμα, όλα τα πρότυπα για κάθε έναν από τους τομείς βασίζονται σε αυτό το ένα πράγμα».

Advertisement

Περισσότερα κέρδη για τις βιομηχανίες λιγότερος αέρας για τους ανθρώπους

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ υπερασπίζονται την απόφαση του Αμερικανού προέδρου λέγοντας ότι η ανατροπή του κανονισμού θα εξοικονομήσει περισσότερα από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και θα βοηθήσει στη μείωση της τιμής της ενέργειας και των μεταφορών.

«Αυτοί οι κανονισμοί έχουν ασκήσει οικονομική πίεση στις αυτοκινητοβιομηχαίες», δήλωσε ξεκάθαρα η Νταϊάνα Φούρχτγκοτ-Ροθ, η οποία ήταν στο Υπουργείο Μεταφορών κατά την πρώτη θητεία Τραμπ.

«Το βάρος στην οικονομία έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερες τιμές και η μεταποίηση έχει φύγει από τις ΗΠΑ και πήγε στην Κίνα, όπου κατασκευάζεται με πιο βρώμικο τρόπο», δήλωσε στο BBC.

Advertisement

«Έτσι, το να λέμε ότι μειώνουμε τις παγκόσμιες εκπομπές αερίου τερματίζοντας την ενεργοβόρα μεταποίηση σε ορισμένες χώρες, και στη συνέχεια να την πηγαίνουμε στην Κίνα και την Ινδία, όπου κατασκευάζεται με πιο βρώμικο τρόπο, δεν μειώνουμε τις παγκόσμιες εκπομπές» υποστήριξε.

Advertisement

Απαντώντας σε αυτό το επιχείρημα ο Πίτερ Ζάλζαλ τόνισε ότι δεν θα χάσει μόνο ο πλανήτης αλλά και οι Αμερικανοί πολίτες καθώς «θα τους αναγκάσει να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα, περίπου 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετο κόστος καυσίμων για την τροφοδοσία αυτών των λιγότερο αποδοτικών και πιο ρυπογόνων οχημάτων».

Advertisement