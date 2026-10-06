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Παρέμβαση στις εξελίξεις που σημειώνονται στη Γαλλία έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποδίδοντας τα γεγονότα στη χώρα στην «ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε: «Αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία δεν είναι τίποτα λιγότερο από ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση. Δεν πρόκειται για τα σχολεία, πρόκειται για το Ισλάμ που θέλει να καταλάβει μια χώρα που κάποτε ήταν σπουδαία!».

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Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έγινε την ώρα που περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι είχαν διαδηλώσει την Τρίτη σε ολόκληρη τη Γαλλία, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους μαθητές που ζητούν αυξημένη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση, σύμφωνα με τα στοιχεία της γαλλικής κυβέρνησης.

Στο Παρίσι, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων προκειμένου να ελέγξουν το πλήθος. Οι κινητοποιήσεις εντείνουν την πίεση προς την κυβέρνηση του απερχόμενου προέδρου Εμάνουελ Μακρόν.