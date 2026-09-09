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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε την Τετάρτη ότι είχε μια θαυμάσια συζήτηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν και ότι ο Ρώσος ηγέτης ήθελε συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Θέλει να κάνει συμφωνία, και αν ο Ζελένσκι θέλει να κάνει συμφωνία, θα ήταν πολύ ωραίο» είπε σε δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο Air Force One για το Ντάλας.

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Επίσης, εκτίμησε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει «αμέσως μετά» τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο επειδή η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει την ψηφοφορία, αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει για πολύ ακόμα.

Με πληροφορίες από Reuters