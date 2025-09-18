Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ήδη έχει βάλει τέλος σε επτά πολέμους. Μιλώντας σήμερα από την Μεγάλη Βρετανία τόνισε ότι μεταξύ των πολέμων στους οποίους έβαλε τέλος είναι και αυτός του… Αμπερμπαϊζάν με την Αλβανία.

Ασφαλώς αναφερόταν στη συνεχιζόμενη σύρραξη μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν για το αμφισβητούμενο έδαφος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Είναι η τρίτη φορά που μπερδεύει μία από τις δύο χώρες τις τελευταίες εβδομάδες.

I, for one, am very grateful to President Trump for ending the war between Aber-Baysian and Albania.



Too many people had died. Both Aber-Baysianese and Albanianianians. pic.twitter.com/ucisZGnlCr — Alex Andreou (@sturdyAlex) September 18, 2025