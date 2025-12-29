Ένα 5χρονο αγόρι στην Ιαπωνία βρήκε τραγικό θάνατο πέθανε όταν το δεξί του χέρι πιάστηκε σε έναν κυλιόμενο διάδρομο στο χιονοδρομικό κέντρο της επαρχίας Χοκάιντο την Κυριακή (28/12).

Το δυστύχημα συνέβη στο χιονοδρομικό κέντρο Asarigawa Onsen, όταν το αγόρι παγιδεύτηκε στο κυλιόμενο μονοπάτι που συνέδεε τον χώρο στάθμευσης με την πίστα του σκι, μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Εγκατεστημένος πριν από περίπου έξι χρόνια, ο κυλιόμενος τροχός έχει μήκος περίπου 30 μέτρα και πλάτος 60 εκατοστά, χωρίς χειρολαβές, σύμφωνα με το BBC.

Το αγόρι απεγκλωβίστηκε λίγο αργότερα χάρη στην προσπάθεια διασωστών αλλά ήταν αναίσθητο όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αργότερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Οι υπεύθυνοι του θέρετρου δήλωσαν στο Kyodo News ότι η λειτουργία έκτακτης ανάγκης στον διάδρομο δεν ενεργοποιήθηκε αυτόματα όταν το παιδί παγιδεύτηκε, με αποτέλεσμα η μητέρα του να πατήσει το κουμπί διακοπής.

Η λειτουργία έκτακτης ανάγκης, η οποία έχει σχεδιαστεί για να σταματά αυτόματα τον κυλιόμενο διάδρομπ σε περίπτωση που πιαστεί κάποιο αντικείμενο, λειτούργησε σωστά κατά τη διάρκεια μιας τακτικής επιθεώρησης νωρίτερα εκείνη την ημέρα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η αστυνομία εξετάζει τα ακριβή αίτια του περιστατικού και το κατά πόσον τα μέτρα ασφαλείας στο σημείο ήταν επαρκή.

Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι και άλλοι επισκέπτες σκόνταψαν ενώ χρησιμοποιούσαν τον ίδιο διάδρομο.

(με πληροφορίες από Xinhua, BBC)