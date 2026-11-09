Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Κυριακή σε πολυκατοικία στην πόλη Ταϊγιουάν της επαρχίας Σανσί.

Συνολικά 38 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για ιατρική περίθαλψη, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά και ολοκλήρωσαν τις έρευνες.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς στο συγκεκριμένο κτίριο της βόρειας Κίνας.

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Τραγωδία στην πόλη Ταϊγιουάν στην βόρεια Κίνα καθώς τουλάχιστον 14 άνθρωποι πέθαναν κατά την εκδήλωση πυρκαγίας σε πολυκατοικία.

Η φωτιά ξέσπασε την Κυριακή, περίπου στις 17:00 τοπική ώρα σε κτίριο στην επαρχία Σανσί, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua που αναφέρει επίσης ότι στο νοσοκομείο διακομίστηκαν 38 άνθρωποι για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

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A fire broke out in a high-rise building in China’s Taiyuan. As of 6 p.m., firefighters were still at the scene working to put out the fire. https://t.co/THjIJctAyG — China Xinhua News (@XHNews) November 8, 2026

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο ενώ ολοκληρώθηκαν και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς εξετάζονται.

Στα μέσα ενημέρωσης και σε βίντεο που αναρτήθηκαν πολλοί ένοικοι της πολυκατοικίας φαίνονται να φωνάζουν καλώνας σε βοήθεια.

Οι πυρκαγιές με ανθρώπινα θύματα αποτελούν επαναλαμβανόμενο φαινόμενο στην Κίνα, όπου έχουν καταγραφεί περιστατικά που συνδέονται με ελλείψεις στην τήρηση των οικοδομικών κανονισμών και των μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας.

Τον περασμένο Νοέμβριο, οι κινεζικές αρχές ξεκίνησαν εκστρατεία για την αντιμετώπιση των κινδύνων πυρκαγιάς σε πολυώροφα κτίρια, μετά τη μεγάλη φωτιά που κατέστρεψε αρκετά πολυώροφα κτίρια στο Χονγκ Κονγκ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 168 άνθρωποι.

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Έναν μήνα αργότερα, πυρκαγιά σε πολυκατοικία στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, στη νότια Κίνα, στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους.

🇨🇳 Deadly high-rise fire in Taiyuan, China, leaves 14 people dead. Footage shows two people trapped at a window, calling for help as flames and thick smoke engulf the Howard Johnson International Apartments in Shanxi Province. A survivor alleged that hotel guests received no warning and that the building’s fire suppression system failed to spray water. — KOSO🇳🇬 (@KosoNwa1) November 9, 2026

Επίσης, τον Ιούλιο, τουλάχιστον 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που κατέστρεψε εργοστάσιο υποδημάτων στην ανατολική Κίνα.

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