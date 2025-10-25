Ένας 70χρονος Ιάπωνας τουρίστας βρήκε τραγικό θάνατο το βράδυ της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου στη Ρώμη, όταν έπεσε από τον εξωτερικό τοίχο του Πάνθεον, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα και ιστορικά μνημεία της Ιταλίας.

Όπως μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, ο άνδρας καθόταν πάνω στον εξωτερικό τοίχο του μνημείου, όταν –για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι– έχασε την ισορροπία του και έπεσε μέσα σε τάφρο βάθους περίπου επτά μέτρων το οποίο περιβάλλει το Πάνθεον. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, ωστόσο ο τουρίστας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

A 70-year-old Japanese man visiting Rome tragically died on Friday evening after falling from the parapet of the Pantheon. The authorities are investigating what happened. https://t.co/wUupUzqLrh — euronews (@euronews) October 25, 2025

Η αστυνομία της Ρώμης έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εξακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Όπως μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας βρισκόταν στη Ρώμη μαζί με την κόρη του, η οποία κατέθεσε στις Αρχές ότι ο πατέρας της έχασε την ισορροπία του ύστερα από ξαφνική αδιαθεσία.

Η περιοχή γύρω από τον εξωτερικό τοίχο του Πάνθεον είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους τουρίστες, οι οποίοι σταματούν συχνά εκεί για να ξεκουραστούν ή να τραβήξουν φωτογραφίες. Το ίδιο το Πάνθεον ξεχωρίζει για τον εντυπωσιακό του θόλο με το χαρακτηριστικό κεντρικό άνοιγμα (oculus) και παραμένει ένα από τα πιο επισκέψιμα μνημεία της Ιταλίας.

Roma, turista precipita dal parapetto del Pantheon e muore https://t.co/ktNA8D9dIH pic.twitter.com/sGgOWMsqcU — Roma Today (@romatoday) October 25, 2025

Μέχρι το 2023 η είσοδος στο μνημείο ήταν δωρεάν, ωστόσο από τότε επιβλήθηκε εισιτήριο πέντε ευρώ, απόφαση η οποία μπορεί να προκάλεσε αντιδράσεις αλλά δεν μείωσε την δημοτικότητα του. Μόνο το 2024, περισσότεροι από τέσσερα εκατομμύρια επισκέπτες πέρασαν τις πύλες του, με ουρές να σχηματίζονται καθημερινά στην Piazza della Rotonda.

Με πληροφορίες από euronews