REUTERS - Σύννεφα σκόνης, μετά από τον σεισμό στο Περού

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Σεισμική δόνηση 6,7 βαθμών έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νότιου Περού χθες το μεσημέρι (τοπική ώρα), ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος καταγράφτηκε στις 13:00 (τοπική ώρα· 21:00 ώρα Ελλάδας), σε εστιακό βάθος 99 χιλιομέτρων κατά το USGS, εντοπίστηκε στην επαρχία Παρινακότσας, στον νομό Αγιακούτσο, κάπου 800 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Λίμα.

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Το ινστιτούτο γεωφυσικής του Περού εκτίμησε από την πλευρά του ότι ο σεισμός ήταν 7,2 βαθμών και ότι το εστιακό βάθος ήταν 108 χιλιόμετρα. Κατέγραψε τουλάχιστον μια μετασεισμική δόνηση, 4,2 βαθμών, στις 16:30 (τοπική ώρα· 00:30 ώρα Ελλάδας).

Οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από περουβιανά μέσα ενημέρωσης εικονίζει βράχους που αποκολλήθηκαν από λόφους γύρω από την Κορακόρα, πόλη κάπου 10.000 κατοίκων, την πλησιέστερη στο επίκεντρο, στον νομό Αγιακούτσο.

🔴🔴REPORTES | Así fue captado el potente terremoto que sacudió hoy a Perú, sin dejar víctimas hasta el momento: el primer reporte indicaba una magnitud 7.2, aunque más tarde fue rebajado a 6.7.



⚠️El sismo sacudió la zona sur andina peruana, localizándose a 35 kilómetros al… pic.twitter.com/hNHw0EDWrr — Jean Suriel (@JeanSuriel) August 20, 2026

Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για τρεις ελαφριά τραυματίες, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ραφαέλ Μπελαούντε απευθυνόμενος στο Κογκρέσο, προσθέτοντας πως διαπιστώθηκαν ζημιές σε 22 κατοικίες, έξι σχολεία και δώδεκα ιατρικά κέντρα. Πρόσθεσε ότι η διαδικασία αποτίμησης βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.

«Ο πληθυσμός αντέδρασε, βγήκε έξω, προστατεύτηκε» και «ελπίζουμε ότι δεν έχουμε ζημιές που θα πλήξουν τον κόσμο», είπε ο δήμαρχος Γιόνι Οδόν σε περουβιανό τηλεοπτικό δίκτυο.

Um terremoto de magnitude 7,2 foi registrado na tarde desta quinta-feira, a 35 quilômetros ao norte do distrito de Coracora, no sul do Peru, informou o Instituto Geofísico do Peru.



Segundo o relatório, o terremoto ocorreu a uma profundidade de 108 quilômetros. pic.twitter.com/gIdlVOl0nc Advertisement August 21, 2026

Ο σεισμός έγινε αισθητός από λίγο ως πολύ σε διάφορους νομούς, σημείωσε το ινστιτούτο πολιτικής προστασίας. Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι έγινε αισθητός στους νομούς Κούσκο, Αρεκίπα, Ίκα και Απουρίμακ.

Τον αισθάνθηκαν και κάτοικοι της πρωτεύουσας, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Πολύ ισχυρές δονήσεις, άνω των 7 βαθμών, έπληξαν τη Βενεζουέλα τον Ιούνιο και την Κολομβία –με την οποία γειτονεύει το Περού– τον Αύγουστο, αφήνοντας πίσω χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους κι εκτεταμένες καταστροφές.

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Se pudrió todo en Perú🇵🇪



Un potente terremoto de magnitud 7.2 acaba de sacudir la región de Ayacucho al sur del país.



Que mierda esta pasando en el mundo pic.twitter.com/HxDdJIETsV — Mati Smith🇦🇷 (@Trumperizar) August 20, 2026

Πηγή: ΑΠΕ

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