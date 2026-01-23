Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι θα διεξαχθεί τριμερής σύνοδος–αξιωματούχων της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ–στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λίγη ώρα μετά το πέρας των συνομιλιών ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, συνάντηση που χαρακτηρίστηκε «ωφέλιμη» από τις υπηρεσίες του ρώσου προέδρου.

«Συμφωνήθηκε πως (…) η πρώτη συνάντηση τριμερούς ομάδας εργασίας επιφορτισμένης με τα ζητήματα της ασφάλειας θα διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι», ανέφερε στον Τύπο ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για διπλωματικές υποθέσεις, ο Γιούρι Ουσακόφ, τονίζοντας πως το ραντεβού των κ.κ. Πούτιν και Γουίτκοφ ήταν «ωφέλιμο από όλες τις απόψεις».

Advertisement

Advertisement

Σημειώνεται πως ο Πούτιν είχε, πριν τις ανακοινώσεις για την τριμερή, συνάντηση με τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ουκρανικό η οποία διήρκεσε πάνω από τρεισήμισι ώρες. Ο κ. Γουίτκοφ συνοδευόταν από τον γαμπρό και σύμβουλο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ. Ο κ. Πούτιν από την πλευρά του είχε μαζί σύμβουλό του για ζητήματα διπλωματίας, τον Γιούρι Ουσακόφ, και απεσταλμένο του για τις διεθνείς οικονομικές υποθέσεις, τον Κίριλ Ντμίτριεφ.

Νωρίτερα, και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι – που έκανε πρώτος λόγο για την τριμερή συνάντηση – δήλωνε από το Νταβός μετά την συνάντησή του με τον Τραμπ, ότι τα έγγραφα που τελούν υπό επεξεργασία με την Ουάσινγκτον για να τεθεί τέλος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι “σχεδόν έτοιμα”.

“Συναντήσαμε τον πρόεδρο Τραμπ, και οι ομάδες μας εργάζονται σχεδόν καθημερινά. Δεν είναι απλό. Τα έγγραφα που αποσκοπούν στον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι σχεδόν, σχεδόν έτοιμα, δήλωσε ομολογώντας επίσης ότι ο διάλογος με τον Τραμπ “δεν είναι απλός”.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που προτείνουν οι Ευρωπαίοι προκειμένου να αποτραπεί μια νέα ρωσική εισβολή δεν θα είναι αρκετές χωρίς την εμπλοκή των ΗΠΑ.

“Ακόμη μια φορά, όλοι είναι θετικοί, αλλά η υποστήριξη του προέδρου Τραμπ είναι απαραίτητη. Και ακόμη μια φορά, καμιά εγγύηση ασφαλείας δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες”, δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας επιθετικής ομιλίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, όπου κατήγγειλε την έλλειψη πολιτικής βούλησης της Ευρώπης.

Ωστοσο, όπως είπε, τα εδαφικά ζητήματα δεν έχουν ακόμη επιλυθεί.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Ζελένσκι είπε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία πρέπει να κάνουν συμβιβασμούς στην ειρηνευτική διαδικασία, και ότι η επικείμενη τριμερής συνάντηση ανώτερων αξιωματούχων είναι ένα «θετικό» βήμα.

«Μιλάμε για ένα θέμα, το οποίο είναι το πιο δύσκολο, το οποίο δεν έχει επιλυθεί και νομίζω ότι στις τριμερείς συναντήσεις θα φανεί κάθε εκδοχή» είπε ο Ζελένσκι.