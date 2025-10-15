Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 15 Οκτωβρίου, στη συνοικία Τσεκμεκιόι της Κωνσταντινούπολης, όταν αστικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση γεμάτη κόσμο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια γυναίκα και να τραυματιστούν τέσσερα άτομα.

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 14:25, στη λεωφόρο Μουχσίν Γιαζιτζιόγλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του λεωφορείου άρχισε να διαπληκτίζεται εν κινήσει με έναν μοτοσικλετιστή, σχετικά με το ποιος είχε προτεραιότητα.

İstanbul Çekmeköy'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı



▪️ 131T hattında sefer yapan özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araçlara çarptı



▪️ Otobüs şoförünün de aralarında… pic.twitter.com/v4fKcg6EIe — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 15, 2025

Κατά τη διάρκεια της έντονης αντιπαράθεσης, ο οδηγός φέρεται να έστρεψε το όχημα προς τη μοτοσικλέτα, χάνοντας όμως τον έλεγχο. Το λεωφορείο προσέκρουσε αρχικά σε τρία σταθμευμένα οχήματα μπροστά από ένα ιατρικό κέντρο και στη συνέχεια έπεσε με δύναμη στη στάση όπου περίμεναν επιβάτες.

Λίγο αργότερα, δόθηκαν στη δημοσιότητα βίντεο από το εσωτερικό του λεωφορείου που καταγράφουν τη στιγμή του καβγά και της απώλειας ελέγχου.

İETT otobüsü şoförünün durağa girdiği anlara Ekol TV ulaştı!



İstanbul Çekmeköy'de seyir halindeki İETT otobüsü şoförünün, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün üzerine aracı sürdüğü sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek, yolcuların beklediği durağa girdiği anlar ortaya… https://t.co/ve6vwD8v5B pic.twitter.com/FWyHdjuy1M — Ekol TV (@ekoltvv) October 15, 2025

Μία νεκρή, τέσσερις τραυματίες

Η γυναίκα που παρασύρθηκε από το λεωφορείο μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της. Τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, ενώ τόσο ο οδηγός του λεωφορείου όσο και ο μοτοσικλετιστής συνελήφθησαν από τις αρχές. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

İstanbul Çekmeköy Şile yolunda, seyir halindeki yolcu otobüsü, yolcuların olduğu durağa daldı. Kazada çok sayıda vatandaş yaralandı. pic.twitter.com/KuaJx6s4Q9 — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 15, 2025