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Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας μοτοσικλετιστής και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό συνέβη στον αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Μαρμαρά, έναν σημαντικό δρόμο της Τουρκίας με συνολικό μήκος 412 χιλιόμετρα που παρακάμπτει την κίνηση της Κωνσταντινούπολης.

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Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, ο οδηγός ενός προπορευόμενου αυτοκινήτου έστριψε αιφνιδιαστικά στην αριστερή λωρίδα. Ο μοτοσικλετιστής δεν πρόλαβε να αντιδράσει και σύρθηκε για αρκετά μέτρα στο οδόστρωμα, προτού μεταφερθεί στο νοσοκομείο.