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Ο ίδιος χαρακτήρισε τη μουσουλμανική μειονότητα ως «τουρκική» και απέρριψε τις αποφάσεις του ελληνικού υπουργείου Παιδείας, κάνοντας λόγο για πιέσεις αφομοίωσης.

Παράλληλα, ο Τούρκος αξιωματούχος αναφέρθηκε στο Αιγαίο ως «Θάλασσα των Νήσων» και κάλεσε την Αθήνα να επιλύσει τις διμερείς διαφορές μέσω του διαλόγου.

Το ελληνικό υπουργείο Παιδείας απέρριψε τις τουρκικές αιτιάσεις, διευκρινίζοντας ότι οι αναστολές λειτουργίας των σχολείων οφείλονται αποκλειστικά στο δημογραφικό πρόβλημα.

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Σε νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησε ο εκπρόσωπος Τύπου του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας (ΑΚΡ), Ομέρ Τσελίκ, μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση που έλαβε το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αναστολή λειτουργίας συνολικά 47 Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Μειονοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2026-202, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος AKP επέλεξε να αποκαλέσει το Αιγαίο «Θάλασσα των Νήσων» και να βαφτίσει τη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης ως «τουρκική».

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Μιλώντας από την Άγκυρα, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος AKP υποστήριξε αβάσιμα ότι η μειονότητα την οποία χαρακτήρισε «τουρκική» υφίσταται αδικίες, σημειώνοντας πως με την απόφαση αυτή ο συνολικός αριθμός των σχολείων μειώθηκε σε 76.

Αναφερόμενος στην εξέλιξη αυτή, ο Ομέρ Τσελίκ ανέφερε αυτούσια:

«Αποφάσισαν τώρα να κλείσουν 8 δημοτικά σχολεία που ανήκουν στην “τουρκική μειονότητα”. Δεν θεωρούμε καμία από αυτές τις αποφάσεις σωστή και τις απορρίπτουμε. Με αυτήν την απόφαση, ο αριθμός των δημοτικών σχολείων της μειονότητας έχει μειωθεί σε 76. Βλέπουμε ότι προσπαθούν να εμποδίσουν όσους θέλουν να εγγραφούν. Όταν ο πρόεδρός μας ήταν πρωθυπουργός, το είδαμε αυτό με τα ίδια μας τα μάτια όταν πήγαμε εκεί. Αυτό δεν είναι σωστό»

Στη συνέχεια, ο Τούρκος αξιωματούχος ενέπλεξε στις δηλώσεις του και τον Έλληνα πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για πιέσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα:

«Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης λέει: “Έχω κουραστεί από αυτές τις εντάσεις”. Δεν είναι προς το συμφέρον κανενός να συνεχίζονται επ’ αόριστον αυτές οι εντάσεις. Ειδικά το να κάνουμε κάτι τέτοιο στον τομέα της εκπαίδευσης, επιβάλλοντας συνεχώς πιέσεις αφομοίωσης στους “Τούρκους” της Δυτικής Θράκης, δεν είναι σωστό».

Ο εκπρόσωπος του AKP ισχυρίστηκε επίσης ότι οι γεωπολιτικοί συσχετισμοί αλλάζουν, όμως η Τουρκία και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να είναι γειτονικές χώρες και κάλεσε την Αθήνα να επιδιώξει λύσεις μέσω του διαλόγου. Μάλιστα, σε αιχμηρό ύφος είπε πως οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να μοιράζονται το Αιγαίο.

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«Οι μεγάλες δυνάμεις υπάρχουν σήμερα, αύριο μπορεί να μην υπάρχουν. Οι γεωπολιτικοί συσχετισμοί υπάρχουν σήμερα, αύριο μπορεί να αλλάξουν. Οι ισορροπίες αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν, όμως στο τέλος της ημέρας θα συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε τη Θάλασσα των Νήσων (Αιγαίο) με την Ελλάδα και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε αντιμέτωποι» Ο εκπρόσωπος του AKP έκλεισε την παρέμβασή του αναφερόμενος στη διπλωματική οδό και την αλληλεγγύη σε περιόδους φυσικών καταστροφών: «Όπως τρέχουμε ο ένας να βοηθήσει τον άλλον σε περιόδους σεισμών, ας καθίσουμε στο τραπέζι της διπλωματίας με το ίδιο πνεύμα συνεργασίας. Η Ελλάδα να μην δημιουργεί τετελεσμένα επί του πεδίου. Ας δημιουργήσουμε τη βούληση ώστε όλα αυτά τα ζητήματα να επιλυθούν στο τραπέζι της διπλωματίας» Advertisement

Σε προηγούμενη αναλυτική απάντηση, το υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωσή του ξεκαθάρισε το ζήτημα απορρίπτοντας τις αιτιάσεις της Τουρκίας. Δεν υπάρχει καμία απολύτως στοχοποίηση, κατέστησε σαφές υπογραμμίζοντας ότι οι αναστολές αποτελούν άμεση συνέπεια του γενικότερου δημογραφικού προβλήματος.