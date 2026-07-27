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Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Τουρκία ως «σπουδαία σύμμαχο» για τις ΗΠΑ, αποκαλώντας τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «φίλο», προσθέτοντας μάλιστα ότι κανείς δεν μπορεί να υπαγορεύσει στις ΗΠΑ τι θα πρέπει να πουλάνε.

Ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτημα για την άρνηση του Ισραήλ να πουληθούν F-35 στην Τουρκία, επαίνεσε την Άγκυρα και τον Ερντογάν που, όπως είπε, έκαναν «καλή δουλειά» στη Συρία.

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Trump is turning on Israel



TRUMP: You know who wouldn't survive without us? Israel



Q: Netanyahu disagrees with you on the F-35s to Turkey–



TRUMP: Turkey has been a great ally — for me. Nobody tells me what we should be selling. Turkey has been a tremendous ally. If it was up… pic.twitter.com/YfAol9FEUz — Aaron Rupar (@atrupar) July 27, 2026

«Είναι φίλος μου και κανείς δεν μπορεί να μου λέει τι πρέπει να πουλάμε ή όχι. Η Τουρκία υπήρξε ένας καλός σύμμαχος για μένα», ανέφερε ο Τραμπ.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να θέσει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν το ζήτημα της φερόμενης ρωσικής δορυφορικής υποστήριξης προς το Ιράν.

Η τοποθέτησή του έρχεται μετά τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ουκρανία έχει καταγράψει ρωσική δορυφορική παρακολούθηση των χωρών του Κόλπου και αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην περιοχή, εκτιμώντας ότι η Μόσχα έχει συνδράμει την Τεχεράνη στις επιθέσεις της