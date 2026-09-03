Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια περιστατικού με πυροβολισμούς σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης.

Μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ενώ ο ύποπτος δράστης βρέθηκε επίσης νεκρός στο σημείο της επίθεσης.

Οι αστυνομικές αρχές εισέβαλαν στο κτίριο μετά από κλήσεις πολιτών και ήρθαν αντιμέτωπες με τον δράστη, ο οποίος ήταν γνωστός στις αρχές για προηγούμενα περιστατικά.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ το FBI διαθέτει πόρους για να συνδράμει το έργο των τοπικών αρχών.

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Δύο άνθρωποι δολοφονήθηκαν ενώ και ο ύποπτος βρέθηκε τελικά νεκρός μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης των ΗΠΑ, το απόγευμα της Τετάρτης. Οι αρχές κάνουν λόγο και για έξι τραυματίες μεταξύ των οποίλων τρεις αστυνομικοί.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στον τελευταίο όροφο μιας πολυώροφης πολυκατοικίας, σύμφωνα με αξιωματούχους της πόλης. Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε αστυνομικούς να σημαδεύουν με τουφέκια προς τα πάνω, σε ένα κτήριο κοντά στο συνεδριακό κέντρο της Μινεάπολης.

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Μετά τη λήψη αρκετών κλήσεων στην υπηρεσία άμεσης ανάγκης (911), αστυνομικοί εισήλθαν στο κτίριο γύρω στις 4:39 μ.μ. Ακολούθησαν πυροβολισμοί και βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια «ομίχλη» που περιόριζε την ορατότητά τους, ανέφεραν οι αρχές.

BREAKING: Active shooter with multiple victims reported in downtown Minneapolis, Minnesota; two police officers also shot. pic.twitter.com/4OhAA2ozdi September 2, 2026

Ένας πολίτης και ο φερόμενος δράστής βρέθηκαν νεκροί στο σημειο της επίθεσης ενώ ένα τρίτο άτομο κατέληξε στο νοσοκομείο. Η αστυνομία ανέφερε πως δεν γνωρίζει ακόμη τις συνθήκες θανάτου του δράστη.

Μεταξύ των συνολικά έξι τραυματιών είναι τρεις αστυνομικοί που νοσηλεύονται εκτό κινδύνου και τρεις πολίτες.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα την ταυτότητα του υπόπτου αλλά το USA Today αναφέρει ότι η αστυνομία είχε κληθεί στο κτίριο και τον Ιούνιο, αφού ο δράστης απείλησε άλλους ενοίκους με όπλο όπως είπε ο αρχηγός της Αστυνομίας Μπιλ Πίτερσον. «Γνωρίζαμε ποιο ήταν αυτό το άτομο», είπε.

To Fox News υποστηρίζεις πως ο δράστης ήταν ο Κάλτον Τζονσον, γνωστός για υποθέσεις ναρκωτικών και ενδοοικογενειακής βίας.

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JUST IN: 1 dead, 6 injured, after an active shooter situation in downtown Minneapolis, Minnesota; suspect down. – KARE 11 pic.twitter.com/5PENNEaRL6 — Scope Report (@ScopeReport_) September 2, 2026

Ο Ντέρικ Τόμσον, ο οποίος είχε μετακομίσει πρόσφατα από το κτίριο, δήλωσε στην εφημερίδα Minnesota Star Tribune ότι ο ύποπτος δράστης βρισκόταν σε διαμάχη για την επιμέλεια παιδιού και είχε λάβει πρόσφατα άδεια οπλοφορίας. «Τσακωνόταν με κόσμο κάθε μέρα, κάθε καταραμένη μέρα», είπε ο Τόμσον. «Τα έχασε όλα».

Ο Τζούλιους Μπέιλι καθόταν έξω από την πολυκατοικία του όταν άκουσε πυροβολισμούς και είδε έναν άνδρα —τον οποίο αναγνώρισε ως ένοικο του κτιρίου— να κρατά πιστόλι. Ο Μπέιλι δήλωσε ότι άκουσε μια γυναίκα να ουρλιάζει και άρχισε αμέσως να τρέχει για να απομακρυνθεί. Ανέφερε ότι μέτρησε οκτώ πυροβολισμούς.

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Ο Μπέιλι, σύμφωνα με τον Guardian, είπε ότι αναγνώρισε τον άνδρα που κρατούσε το όπλο, καθώς ήταν γνωστός για την τάση του να επιδεικνύει το όπλο του. Πρόσθεσε ότι προσπαθούσε να αποφεύγει τον συγκεκριμένο άνδρα από τότε που μετακόμισε στο κτίριο, τον Ιούνιο. «Καταλάβαινα ότι ήταν μπελάς», είπε.

Ο Κρισ Μίλλερ, ο οποίος επίσης διαμένει στην πολυκατοικία, δήλωσε ότι άκουσε μια ριπή πυροβολισμών και έτρεξε γρήγορα έξω για να προστατευτεί. Ανέφερε ότι πίστευε πως γνώριζε ποιος διέπραξε τους πυροβολισμούς, καθώς νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχε συναντήσει στον διάδρομο ένα άτομο που έφερε πιστόλι και είχε αναφέρει το περιστατικό στη διοίκηση του κτιρίου.

«Είμαστε ευγνώμονες στις αρχές επιβολής του νόμου που εργάζονται εντατικά για τη διασφάλιση της ασφάλειας των συμπολιτών μας στο κέντρο της Μινεάπολης σήμερα το απόγευμα», δήλωσε ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Βαλς. «Η Μινεσότα προσεύχεται για τα στελέχη των υπηρεσιών άμεσης επέμβασης».

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Το FBI διέθεσε πόρους για να συνδράμει τις αρχές επιβολής του νόμου στο πεδίο, όπως έγραψε ο διευθυντής Κας Πατέλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.