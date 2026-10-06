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Μία σχεδιαζόμενη γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης που θα συνδέει τη Ρουμανία με τη Μολδαβία θα πάρει το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κισινάου.

Πρόκειται για ένα έργο που «υποστηρίζεται από επένδυση ύψους 130 εκατ. δολαρίων της αμερικανικής κυβέρνησης» και θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία της Μολδαβίας. Θα ονομαστεί «Γραμμή Ελευθερίας Τραμπ» (Trump Liberty Line).

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«Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας υποστηρίζει πρωτοβουλίες που ωφελούν τους πολίτες της χώρας, ιδιαίτερα εκείνες που διασφαλίζουν την ασφάλεια και τις ενεργειακές υποδομές της», δήλωσε στο Reuters ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ντουμίτρου Τσιορίτσι.

Last week marked an important step forward for Moldova’s energy future as the Ministry of Energy, Moldelectrica, Black & Veatch, and the U.S. Embassy Chisinau launched the Strășeni–Gutinaș ‘Trump Liberty Line’ working group. Backed by a $130 million U.S. government investment, this project will strengthen Moldova’s energy security and independence, expand opportunities for U.S. businesses and technologies across multiple sectors, and deepen the U.S.-Moldova economic partnership. 🔗 More information about the project: https://t.co/yKOaTDWNxQ October 5, 2026

Η Μολδαβία, μία από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης και υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εισάγει το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής της ενέργειας μέσω υφιστάμενων διασυνδέσεων με τη Ρουμανία και την Ουκρανία. Οι ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας έχουν προκαλέσει κατά το παρελθόν προβλήματα στις προμήθειες.

Το όνομα του Τραμπ έχει συνδεθεί με έναν αυξανόμενο αριθμό έργων σε όλο τον κόσμο —συμπεριλαμβανομένου ενός προτεινόμενου μεταφορικού διαδρόμου μέσω της Αρμενίας και μιας σχεδιαζόμενης στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία— καθώς οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να κερδίσουν την εύνοια του Αμερικανού προέδρου.