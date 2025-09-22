Η Πολωνία δεν θα διστάσει να καταρρίψει αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της και συνιστούν απειλή, αλλά θα υιοθετήσει συνετότερη τακτική για περιστατικά που δεν είναι σαφή, δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Εσθονία ανακοίνωσε ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της την Παρασκευή, γεγονός που ενίσχυσε την πεποίθηση στην Ατλαντική Συμμαχία ότι η Μόσχα δοκιμάζει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητά της. Ορισμένοι νατοϊκοί σύμμαχοι πρότειναν σθεναρή απάντηση.

Advertisement

Advertisement

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει το περιστατικό.

Η Μόσχα δήλωσε σήμερα ότι οι ισχυρισμοί της Εσθονίας είναι ψευδείς και έχουν ως στόχο την αύξηση της έντασης.

Την νύκτα της 10ης προς την 11η Σεπτεμβρίου, 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Η Βαρσοβία κατήγγειλε επίσης την Παρασκευή ότι δύο ρωσικά μαχητικά παραβίασαν την ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας εξόρυξης της Petrobaltic στην Θάλασσα της Βαλτικής.

«Θα λάβουμε την απόφαση να καταρρίψουμε ιπτάμενα αντικείμενα που παραβιάζουν το έδαφός μας και πετούν επάνω από την Πολωνία – επ’ αυτού δεν υπάρχει συζήτηση», προειδοποίησε σήμερα ο Ντόναλντ Τουσκ.

«Όταν θα έχουμε να κάνουμε με καταστάσεις που δεν είναι τελείως ξεκάθαρες, όπως η πτήση ρωσικών μαχητικών επάνω από την πλατφόρμα της Petrobaltic – αλλά χωρίς παραβίαση, διότι δεν πρόκειται για τα χωρικά μας ύδατα – πρέπει να σκεφτεί κανείς δύο φορές αν θα προβεί σε ενέργειες που μπορεί να δημιουργήσουν οξεία φάση στη διαμάχη».

Ο Πολωνός πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι η Πολωνία θα πρέπει να είναι βέβαιη ότι δεν θα είναι μόνη αν ξεκινήσει κλιμάκωση.

«Πρέπει επίσης να είμαι τελείως βέβαιος…ότι όλοι οι σύμμαχοι θα το αντιμετωπίσουν με τον ίδιο τρόπο με εμάς», είπε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP