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Η έντονη καταπόνηση προκλήθηκε από την προσπάθεια του καλλιτέχνη να αναπαράγει το τραγούδι «Don’t Stop ’Til You Get Enough» σε φαλτσέτο.

Για τις ανάγκες του ρόλου, ο Τζάκσον μελέτησε εκτενώς τη ζωή και τη μουσική πορεία του θείου του, δημιουργώντας μάλιστα έναν ειδικό χώρο προετοιμασίας.

Η ταινία «Michael», σε σκηνοθεσία Αντουάν Φουκουά, παρουσιάζει τη διαδρομή του θρυλικού τραγουδιστή από τα πρώτα του βήματα μέχρι την παγκόσμια καταξίωση.

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Την έντονη καταπόνηση που υπέστη η φωνή του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της βιογραφικής ταινίας «Michael» αποκάλυψε ο Τζααφάρ Τζάκσον. Ο ηθοποιός ανέφερε ότι χρειάστηκε να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να αναπαραστήσει ένα από τα γνωστότερα τραγούδια του θείου του, με αποτέλεσμα να χάσει προσωρινά τη φωνή του.

Ο 30χρονος καλλιτέχνης, γιος του Τζερμέιν Τζάκσον, έχει αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία, ενσαρκώνοντας τον αείμνηστο Μάικλ Τζάκσον. Η ερμηνεία του απαιτεί όχι μόνο υποκριτικές ικανότητες, αλλά και την αναπαραγωγή των χαρακτηριστικών κινήσεων, του χορού και της φωνητικής τεχνικής του «βασιλιά της ποπ».

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Σε συνέντευξή του στους Los Angeles Times, η οποία δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, ο Τζααφάρ περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την αναπαράσταση του τραγουδιού «Don’t Stop ’Til You Get Enough».

Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της συγκεκριμένης σκηνής βρέθηκε στο στούντιο, όπου υποτίθεται ότι ηχογραφούσε μαζί με τον θρυλικό παραγωγό Κουίνσι Τζόουνς και τον μηχανικό ήχου Μπρους Σουίντιεν.

«Θυμάμαι ότι τραγουδούσα ολόκληρο το κομμάτι σε φαλτσέτο και την επόμενη ημέρα δεν είχα πλέον φωνή. Η απώλειά της ήταν αποτέλεσμα μόνο εκείνης της συγκεκριμένης σκηνής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απαιτητική αναπαραγωγή μιας μεγάλης επιτυχίας του Μάικλ Τζάκσον

Η συγκεκριμένη σκηνή αφορά την αναδημιουργία του «Don’t Stop ’Til You Get Enough», της επιτυχίας που κυκλοφόρησε το 1979. Για τις ανάγκες της ταινίας χρησιμοποιήθηκαν τόσο αυθεντικά φωνητικά του Μάικλ Τζάκσον όσο και η φωνή του Τζααφάρ.

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Ο νεαρός ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η εμπειρία αυτή τον βοήθησε να κατανοήσει καλύτερα πόση δουλειά απαιτείται πίσω από την παραγωγή ενός μουσικού κομματιού, κάτι που συχνά δεν γίνεται αντιληπτό από τους ακροατές.

Όπως σημείωσε, η προσπάθεια να αποδώσει τις ιδιαίτερα υψηλές νότες αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση για τις φωνητικές του δυνατότητες. Παρά τη δυσκολία, χαρακτήρισε μοναδική εμπειρία την προσπάθειά του να προσεγγίσει το φωνητικό ύφος του θείου του.

Ιδιαίτερη σημασία είχε για εκείνον και το γεγονός ότι το συγκεκριμένο τραγούδι αποτελούσε μία από τις αγαπημένες δημιουργίες του Μάικλ Τζάκσον, την οποία είχε γράψει στα πρώτα χρόνια της μουσικής του διαδρομής.

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Ο ρόλος και η μελέτη της ζωής του θείου του

Η προετοιμασία του Τζααφάρ για την ενσάρκωση του Μάικλ Τζάκσον ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένη, καθώς χρειάστηκε να μελετήσει σε βάθος τόσο τη μουσική πορεία όσο και τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του.

Ο ίδιος περιέγραψε τη διαδικασία ως μια τεράστια πρόκληση, εξαιτίας του μεγάλου όγκου πληροφοριών, τραγουδιών και ιστορικών στοιχείων που έπρεπε να συγκρατήσει.

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Προκειμένου να αφοσιωθεί περισσότερο στην προετοιμασία του, δημιούργησε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, αφιερωμένο αποκλειστικά στον κόσμο του Μάικλ Τζάκσον.

Στους τοίχους τοποθέτησε φωτογραφίες, αποφθέγματα και φράσεις που τον ενέπνεαν, ενώ δημιούργησε και ένα ολοκληρωμένο χρονολόγιο της ζωής και της καριέρας του τραγουδιστή. Εκεί περνούσε αρκετές ώρες κάνοντας πρόβες και μελετώντας, προκειμένου να εξοικειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο με την προσωπικότητα και την καλλιτεχνική διαδρομή του θείου του.

Όπως εξήγησε, η δημιουργία αυτού του χώρου τον βοήθησε να αισθανθεί ότι βρίσκεται μέσα στο περιβάλλον του Μάικλ και να αφομοιώσει καλύτερα τον κόσμο του.

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Η πρώτη αντίδραση του ηθοποιού βλέποντας τον εαυτό του στην ταινία

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Ο Τζααφάρ Τζάκσον αναφέρθηκε και στην εμπειρία του όταν παρακολούθησε για πρώτη φορά την ολοκληρωμένη ταινία «Michael», βλέποντας τον εαυτό του να υποδύεται ένα τόσο σημαντικό πρόσωπο της οικογένειάς του.

Όπως αποκάλυψε, προσπάθησε να αφήσει στην άκρη την προσωπική του κριτική και να παρακολουθήσει την ταινία μέσα από τη ματιά ενός απλού θεατή. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να απολαύσει τις σκηνές, χωρίς να επικεντρώνεται αποκλειστικά στη δική του ερμηνεία.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι κατά τη δεύτερη προβολή αισθάνθηκε ακόμη μεγαλύτερη άνεση και απόλαυσε περισσότερο το αποτέλεσμα.

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Η πορεία του Μάικλ Τζάκσον στη μεγάλη οθόνη

Η βιογραφική ταινία «Michael» φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Αντουάν Φουκουά, ενώ το σενάριο έχει γράψει ο Τζον Λόγκαν.

Η κινηματογραφική παραγωγή παρουσιάζει τη ζωή και την καλλιτεχνική εξέλιξη του Μάικλ Τζάκσον, από τα πρώτα του βήματα στη μουσική βιομηχανία ως μέλος των Jackson 5, όταν υπέγραψε συμβόλαιο με τη Motown Records το 1969, μέχρι την καθιέρωσή του ως ενός από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2009 σε ηλικία 50 ετών, άφησε πίσω του μια σπουδαία μουσική παρακαταθήκη και μια καριέρα που επηρέασε πολλές γενιές καλλιτεχνών.

Η ταινία «Michael» κυκλοφόρησε στις 24 Απριλίου και, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο αρχικό δημοσίευμα, κατάφερε να ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις τον Ιούλιο, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του 2026 και κατακτώντας την κορυφή ανάμεσα στις βιογραφικές ταινίες όλων των εποχών.