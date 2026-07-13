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Το φιλμ κατέρριψε το ρεκόρ της εμπορικότερης μουσικής βιογραφίας, ξεπερνώντας το «Bohemian Rhapsody» και καθιστώντας το τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην ιστορία της Lionsgate.

Παρά τις ανάμεικτες κριτικές, η ταινία του Αντουάν Φούκουα σημείωσε εντυπωσιακή πορεία από την πρεμιέρα της τον Απρίλιο, διατηρώντας για εβδομάδες την πρώτη θέση παγκοσμίως.

Μετά την επιτυχία αυτή, η Lionsgate εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην παραγωγή τουλάχιστον μίας ακόμη ταινίας για τη ζωή του καλλιτέχνη.

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Ιστορία γράφει το «Michael», η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, καθώς έγινε η πρώτη βιογραφική ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, τις αντιδράσεις και τις ανάμεικτες έως αρνητικές κριτικές που δέχθηκε πριν και μετά την κυκλοφορία της, το «Michael» αποδείχθηκε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες των τελευταίων ετών.

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Από την πρεμιέρα της τον Απρίλιο, η ταινία ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ανοίγοντας με 97 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 217 εκατομμύρια παγκοσμίως, σημειώνοντας το καλύτερο άνοιγμα που έχει καταγράψει ποτέ μουσική βιογραφική ταινία.

Η δυναμική της δεν περιορίστηκε στο πρώτο Σαββατοκύριακο. Χάρη στην ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση του κοινού και στη μεγάλη προσέλευση θεατών καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, το φιλμ παρέμεινε στην κορυφή του παγκόσμιου box office για εβδομάδες.

Με το νέο αυτό επίτευγμα, το «Michael» κατέρριψε δύο ακόμη σημαντικά ρεκόρ: έγινε η εμπορικότερη μουσική βιογραφική ταινία όλων των εποχών, ξεπερνώντας το «Bohemian Rhapsody» των 911 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ άφησε πίσω και το «Oppenheimer», κατακτώντας την πρώτη θέση ανάμεσα στις ταινίες που βασίζονται στη ζωή πραγματικών προσώπων.

Παράλληλα, πρόκειται για τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην ιστορία της Lionsgate και την πρώτη παραγωγή του στούντιο που ξεπερνά το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Μέχρι σήμερα, οι κορυφαίες επιτυχίες της εταιρείας ήταν το «The Hunger Games: Catching Fire» με 865 εκατομμύρια δολάρια και το «The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2» με 850 εκατομμύρια.

Μέχρι στιγμής, μόνο μία ακόμη ταινία έχει καταφέρει να ξεπεράσει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μέσα στο 2026: το animation της Universal «The Super Mario Galaxy Movie», με εισπράξεις 1,008 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το «Toy Story 5» της Disney ακολουθεί με 879,1 εκατομμύρια και θεωρείται θέμα χρόνου να ενταχθεί και αυτό στο «κλαμπ του δισεκατομμυρίου».

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Τη σκηνοθεσία του «Michael» υπογράφει ο Αντουάν Φουκουά, παρουσιάζοντας την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από τα πρώτα του βήματα με τους Jackson 5 μέχρι την καθιέρωσή του ως του αδιαμφισβήτητου «Βασιλιά της Ποπ». Τον θρυλικό καλλιτέχνη υποδύεται ο πραγματικός του ανιψιός, Τζαφάρ Τζάκσον, στην πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση, ενώ τους γονείς του ενσαρκώνουν οι Κόλμαν Ντομίνγκο και Νία Λονγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Lionsgate εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην παραγωγή τουλάχιστον μίας ακόμη ταινίας βασισμένης στη ζωή του Μάικλ Τζάκσον.

Ο ίδιος ο Αντουάν Φουκουά χαρακτήρισε το επίτευγμα «βαθιά συγκινητικό», δηλώνοντας: «Το να φτάσει το Michael το 1 δισεκατομμύριο δολάρια είναι μια στιγμή που τιμά την αφοσίωση όλων όσοι εργάστηκαν για αυτή την ταινία. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι το κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο αγκάλιασε αυτή την ιστορία και απέδειξε πως ο κινηματογράφος εξακολουθεί να έχει τη δύναμη να ενώνει ανθρώπους διαφορετικών γενεών και πολιτισμών. Είναι μια στιγμή που θα θυμάμαι για πάντα».

Με πληροφορίες από Variety

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