Σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι πλήττουν την Τζαμάικα καθώς πλησιάζει ο τυφώνας Melissa, ο ισχυρότερος στην ιστορία της χώρας, απειλώντας να προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Συνοδευόμενος από ανέμους των οποίων η ταχύτητα φθάνει τα 280 χλμ/ώρα, ο τυφώνας Melissa κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 – στο ανώτατο επίπεδο της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον – και αναμένεται να πλήξει σήμερα την Τζαμάικα.

Hurricane Melissa intensified to Category 5 strength Monday as it neared Jamaica with up to 30 inches (76 centimeters) of rain and a life-threatening storm surge.



Melissa is forecast to make landfall on the island Tuesday and cross Cuba and the Bahamas through Wednesday. pic.twitter.com/ELlYC1Nne4 — The Associated Press (@AP) October 27, 2025

Ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες προειδοποίησε για τον κίνδυνο πρόκλησης σημαντικών καταστροφών, ιδίως στο δυτικό τμήμα της χώρας. «Δεν νομίζω ότι καμία υποδομή σε αυτήν την περιοχή μπορεί να αντέξει έναν κυκλώνα Κατηγορίας 5, επομένως ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές καταστροφές», είπε στο CNN, προτρέποντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για να προστατεύσουν τις οικογένειές τους, εκκενώνοντας περιοχές που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι αψηφούν τις οδηγίες των αρχών και δεν εγκαταλείπουν τις εστίες τους. «Απλώς δεν θέλω να φύγω», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Τζένιφερ Ραμντάιαλ, η οποία ασχολείται με την αλιεία στο Πορτ Ρόιαλ, μια μικρή ιστορική πόλη κοντά στην πρωτεύουσα Κίνγκστον.

Lightning flashes within the powerful eye wall of Hurricane Melissa.



Incredible imagery this morning of Melissa, a Category 5 storm, south of Jamaica. pic.twitter.com/AeFva33fie — CIRA (@CIRA_CSU) October 27, 2025

«Ακόμη κι αν ήταν… Κατηγορίας 6, δεν θα έφευγα», είπε ο Ρόι Μπράουν, υδραυλικός και πλακάς, αν και η κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον είναι πεντάβαθμη. Εξήγησε ότι πολλοί κάτοικοι έχουν αρνηθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της άσχημης εμπειρίας που είχαν παλιότερα σε καταφύγια που είχαν στήσει οι αρχές.

Ο τυφώνας Melissa έχει ήδη προκαλέσει τέσσερις θανάτους σε Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία.

Ο τελευταίος ισχυρός τυφώνας που σάρωσε την Τζαμάικα ήταν ο Γκίλμπερτ τον Σεπτέμβριο του 1988, που στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε όλη τη χώρα. Έκτοτε, η νήσος έχει πληγεί από αρκετούς κυκλώνες, με πιο πρόσφατο τον Μπέριλ τον Ιούλιο του 2024. Απρόσμενα ισχυρός για την εποχή, άφησε πίσω τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς.

The stadium-effect eye of Category 5 Hurricane Melissa, captured earlier today.



Breathtaking, ominous all at once. pic.twitter.com/kXqsGDd6zT — Nahel Belgherze (@WxNB_) October 27, 2025

Καθώς ο τυφώνας Melissa πλησίαζε απειλητικά, οι αρχές της Τζαμάικας έκλεισαν τα λιμάνια και το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας.

Ο κυκλώνας απειλεί επίσης τις ανατολικές ακτές της Κούβας, τις νότιες Μπαχάμες και τα νησιά Τερκς και Κέικος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

