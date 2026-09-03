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Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι η συγκεκριμένη δημόσια εμφάνιση αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για να αντιμετωπίσει τον βαθύ φόβο της για τη δημόσια ομιλία.

Ο Τζιμ Κέρτις αναφέρθηκε στις σοβαρές ιατρικές δοκιμασίες της ζωής του και στη μετάβασή του από τον χρηματοοικονομικό τομέα στον χώρο του coaching και της προσωπικής ανάπτυξης.

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Σε μία σπάνια κοινή δημόσια εμφάνιση στη Νέα Υόρκη, η Τζένιφερ Άνιστον ανέβηκε στη σκηνή του Kaufmann Concert Hall στο 92NY Residence για να πάρει συνέντευξη από τον σύντροφό της, Τζιμ Κέρτις, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου, The Book of Possibility.

Η 57χρονη ηθοποιός και ο 50χρονος συγγραφέας μίλησαν για μισή ώρα περίπου και κάλυψαν μία πληθώρα προσωπικών θεμάτων.

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Η εξομολόγηση της ηθοποιού για τον μεγάλο της φόβο

Η Τζένιφερ Άνιστον δέχτηκε ερωτήσεις από το κοινό και εξομολογήθηκε ότι προσπαθεί να ξεπεράσει τον βαθύ της φόβο για τη δημόσια ομιλία, σημειώνοντας πως η απόφασή της να συντονίσει τη συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν ένα μεγάλο βήμα για να τα καταφέρει, με την υποστήριξη του συντρόφου της.

Jennifer Aniston interviewed boyfriend Jim Curtis at 92NY to celebrate the release of his book, 'The Book of Possibility’ — and their chemistry took center stage. pic.twitter.com/sPjN6aiUki September 3, 2026

Όσον αφορά τη διαχείριση του άγχους, η ηθοποιός δήλωσε: «Νομίζω ότι τα πάω πολύ καλά. Βαθιές αναπνοές και διαλογισμός. Πραγματικά, αρκούν πέντε βαθιές αναπνοές, συγκέντρωση και μια μικρή παύση».

Από την πλευρά του, ο Τζιμ Κέρτις μίλησε ανοιχτά για τις προσωπικές του δοκιμασίες. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στις αρχές της δεκαετίας των 20, όταν οι γιατροί εντόπισαν αλλοιώσεις στη νωτιαία γραμμή του, προκαλώντας του μερική παράλυση και χρόνιες νευρικές βλάβες.

Αναφερόμενος στη διαχείριση σοβαρών ιατρικών διαγνώσεων, ο συγγραφέας διευκρίνισε: «Δεν υποστηρίζω ότι αν ο γιατρός σού πει κάτι, πρέπει απλώς να σηκωθείς και να φύγεις», υπογραμμίζοντας τη σημασία της εσωτερικής δύναμης απέναντι στις σωματικές προκλήσεις.

Επιπλέον, η συζήτηση στράφηκε στη διαδρομή του Τζιμ Κέρτις προς τον χώρο της ευεξίας και της προσωπικής ανάπτυξης. Ο ίδιος μεγάλωσε στη Βοστώνη και στη συνέχεια εργάστηκε στον χρηματοοικονομικό τομέα στη Γουόλ Στριτ. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, κάποια στιγμή έφτασε σε ένα από τα χαμηλότερα σημεία της ζωής του, τόσο σε επίπεδο υγείας όσο και προσωπικών σχέσεων.

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«Έφτασα στον πάτο και ήρθε η ώρα να αλλάξω»

Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν χρειάστηκε να νοσηλευτεί και ήρθε αντιμέτωπος με μια σοβαρή διάγνωση. «Είπα στον εαυτό μου: “Έφτασα στον πάτο και ήρθε η ώρα να αλλάξω”», ανέφερε συγκινημένος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Τζένιφερ Άνιστον συνέκρινε τη δουλειά του συντρόφου της ως coach με τη σχέση ενός σκηνοθέτη με τους ηθοποιούς. Όπως είπε, υπάρχουν ηθοποιοί που θέλουν να συζητήσουν σε βάθος έναν χαρακτήρα και άλλοι που απλώς θέλουν σαφείς οδηγίες για να τελειώσουν γρήγορα τη δουλειά τους.

Jennifer Aniston and boyfriend Jim Curtis flaunt their love in front of packed theater as she reveals the 'deep fear' he's helping her overcome https://t.co/lTEfSwfjHg Advertisement September 3, 2026

Ο Τζιμ Κέρτις εξήγησε ότι, καθώς συνεργάζεται με ανθρώπους από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους και διαφορετικές προσωπικότητες, χρειάστηκε να μάθει να προσεγγίζει τον καθένα με διαφορετικό τρόπο. Αστειεύτηκε μάλιστα για την ιδιότητά του ως υπνοθεραπευτή, λέγοντας ότι αρκετοί θεωρούν πως η δουλειά του περιορίζεται στο να κοιτάζει κάποιον στα μάτια και να τον υπνωτίζει. Στην πραγματικότητα, όπως εξήγησε, το coaching βασίζεται κυρίως στο να θέτει κανείς τις σωστές ερωτήσεις ώστε οι άνθρωποι να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους.

Ο Κέρτις αναφέρθηκε επίσης στην εμπειρία του στους χώρους των οικονομικών, των μέσων ενημέρωσης και των επιχειρήσεων, λέγοντας ότι αυτή τον βοηθά να επικοινωνεί με διαφορετικούς ανθρώπους στη γλώσσα που εκείνοι καταλαβαίνουν. Λίγο πριν περάσουν στις ερωτήσεις του κοινού, ο Κέρτις συνεχάρη την Άνιστον για τις ερωτήσεις της, λέγοντας ότι ήταν εξαιρετικές. Εκείνη όμως τον διέκοψε γελώντας: «Δεν σου έκανα ούτε μία από τις ερωτήσεις που είχαμε προετοιμάσει. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς».

Τα πειράγματα συνεχίστηκαν όταν ο Κέρτις αστειεύτηκε ότι μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες κατά την προετοιμασία του βιβλίου ήταν να επιλέξει τη φωτογραφία για το εξώφυλλο. «Πόσες φορές σε ρώτησα: “Είναι καλή αυτή η φωτογραφία μου για να μπει στο εξώφυλλο;”», είπε. «Πολλές», του απάντησε η Τζένιφερ Άνιστον.

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