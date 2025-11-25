Η Τζένιφερ Λόπεζ είδε την περιουσία της να αυξάνεται κατά 2 εκατομμύρια δολάρια πριν από λίγες ημέρες, χάρη στη συμμετοχή της σε γάμο Ινδού δισεκατομμυριούχου το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η τραγουδίστρια φρόντισε να εντυπωσιάσει τους καλεσμένους του γάμου στην πόλη Ουνταϊπούρ της Ινδίας, εμφανιζόμενη με αποκαλυπτικά σύνολα και παρουσιάζοντας ζωντανά μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως τα «Waiting for Tonight» και «Get Right».

Advertisement

Advertisement

Jennifer Lopez set the stage on fire with her biggest hits at the Netra Mantena-Vamsi Gadiraju wedding in Udaipur pic.twitter.com/jfBT7Palue — t2 (@t2telegraph) November 23, 2025

Η JLo ολοκλήρωσε το εντυπωσιακό της σόου κάνοντας μια πρόποση προς τη νύφη, Νέτρα Μαντένα, και τον γαμπρό, Βάμσι Γκαντιράτζου, οι οποίοι ανέβηκαν μαζί της στη σκηνή. «Είθε οι οικογένειες αυτές να ενωθούν σε αυτήν την υπέροχη μέρα και ο Θεός να μας ευλογεί όλους», ευχήθηκε η λατίνα σταρ.

Η νύφη είναι κόρη του Ράμα Ρατζού Μαντένα, σημαντικής μορφής της φαρμακευτικής βιομηχανίας, καθώς κατέχει τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Ingenus Pharmaceuticals. Αντίστοιχα εύπορος είναι και ο γαμπρός, συνιδρυτής και διευθυντής τεχνολογίας της πλατφόρμας παράδοσης φαγητού Superorder, ο οποίος μάλιστα συμπεριλήφθηκε πέρυσι στη λίστα Forbes 30 Under 30.

Jennifer Lopez with the married couple in India minutes ago pic.twitter.com/ZJe4w6ENvM — John JLover (@John_JLover1) November 23, 2025

Στους καλεσμένους παρευρέθηκαν δεκάδες αστέρες του Bollywood, καθώς και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ με τη σύντροφό του, Μπετίν Άντερσον.

Με πληροφορίες από Page Six